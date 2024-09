Začenja se novoustanovljena liga v športnih stavah

Zdaj pa res že vrabci na veji čivkajo, da se je začela elitna nogometna Liga prvakov. Malo pa vas ve, da se je ustanovila nova liga znanih Slovencev v športnih stavah. Oče tega tekmovanja je Aleksander, ne Čeferin, pač pa Pozvek. V ligo je povabil športno novinarko Sanjo Modrić, voditeljico Jasno Kuljaj, radijca Denisa Avdića, duhovnika Martina Goloba, glasbenika Jožeta Potrebuješa in nekdanjega nogometaša Sebastijana Cimirotiča. In na koga so stavili?