'Začenja se obdobje trdovratne megle in nizke oblačnosti'

Nad Evropo se razprostira območje visokega zračnega tlaka, ki preprečuje, da bi se oblaki z izrazitejšimi padavinami pomikali v našo bližino. A v drugi polovici novembra se bo to spremenilo. Kot napovedujejo na portalu Meteoinfo Slovenija, se namreč "začenja obdobje trdovratne megle in nizke oblačnosti".

Kot poročajo na portalu Meteoinfo Slovenija, je vreme pri nas zaradi območja visokega zračnega tlaka, ki se razprostira nad Evropo in preprečuje, da bi se oblaki z izrazitejšimi padavinami pomikali v našo bližino, stabilno. Takšno bo po napovedih ostalo še vsaj en teden. Bo pa kljub temu občutek v prihodnjih dneh marsikje povsem drugačen. "Začenja se namreč obdobje trdovratne megle in nizke oblačnosti," napovedujejo na portalu, kjer opozarjajo tudi, da je stabilno vreme v hladnem delu leta kot nalašč za nastanek temperaturnih obratov.

Megleno jutro s pogledom na Maribor in Pohorje FOTO: Simon Tement icon-expand

Hladen zrak je namreč gostejši in težji od toplejšega, zato se ponoči uleže v doline in kotline, kjer ostaja ujet pod toplejšim slojem zraka. "Ker sonce v tem delu leta nima dovolj moči, da bi čez dan popolnoma razkrojilo jezera vlažnega in hladnega zraka, je vlage po nižinah iz dneva v dan več," pojasnjujejo. Ker je bila plast vlažnega zraka v preteklih dneh še zelo plitva, se je megla v večjem delu Slovenije hitro razkrojila. V prihodnjih dneh bo drugače, saj se bo sloj vlažnega zraka občutno odebelil, kar bo prineslo značilno turobno novembrsko vreme s trdovratno sivino. In če se je megla že danes težje pregnala iz kotlin, pa je povsem drugače v višjih legah, kjer se zadržuje topel in zelo suh zrak. V visokogorju je vlaga padla celo pod 10 odstotkov. Na Kaninu so zjutraj izmerili sedem stopinj Celzija in le triodstotno vlažnost, na Kredarici pa ob osem odstotni vlagi osem stopinj Celzija. V legah pod 1000 metri pa se vlažnost giblje med 70 in 100 odstotki.

Kako bo v prihodnjih dneh?