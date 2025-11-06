Svetli način
Slovenija

'Začenja se obdobje trdovratne megle in nizke oblačnosti'

Ljubljana, 06. 11. 2025 11.51 | Posodobljeno pred 24 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Rok Nosan , M.P.
Komentarji
1

Nad Evropo se razprostira območje visokega zračnega tlaka, ki preprečuje, da bi se oblaki z izrazitejšimi padavinami pomikali v našo bližino. A v drugi polovici novembra se bo to spremenilo. Kot napovedujejo na portalu Meteoinfo Slovenija, se namreč "začenja obdobje trdovratne megle in nizke oblačnosti".

Kot poročajo na portalu Meteoinfo Slovenija, je vreme pri nas zaradi območja visokega zračnega tlaka, ki se razprostira nad Evropo in preprečuje, da bi se oblaki z izrazitejšimi padavinami pomikali v našo bližino, stabilno. Takšno bo po napovedih ostalo še vsaj en teden.

Bo pa kljub temu občutek v prihodnjih dneh marsikje povsem drugačen. "Začenja se namreč obdobje trdovratne megle in nizke oblačnosti," napovedujejo na portalu, kjer opozarjajo tudi, da je stabilno vreme v hladnem delu leta kot nalašč za nastanek temperaturnih obratov.

Megleno jutro s pogledom na Maribor in Pohorje
Megleno jutro s pogledom na Maribor in Pohorje FOTO: Simon Tement

Hladen zrak je namreč gostejši in težji od toplejšega, zato se ponoči uleže v doline in kotline, kjer ostaja ujet pod toplejšim slojem zraka. "Ker sonce v tem delu leta nima dovolj moči, da bi čez dan popolnoma razkrojilo jezera vlažnega in hladnega zraka, je vlage po nižinah iz dneva v dan več," pojasnjujejo.

Ker je bila plast vlažnega zraka v preteklih dneh še zelo plitva, se je megla v večjem delu Slovenije hitro razkrojila. V prihodnjih dneh bo drugače, saj se bo sloj vlažnega zraka občutno odebelil, kar bo prineslo značilno turobno novembrsko vreme s trdovratno sivino.

In če se je megla že danes težje pregnala iz kotlin, pa je povsem drugače v višjih legah, kjer se zadržuje topel in zelo suh zrak. V visokogorju je vlaga padla celo pod 10 odstotkov. Na Kaninu so zjutraj izmerili sedem stopinj Celzija in le triodstotno vlažnost, na Kredarici pa ob osem odstotni vlagi osem stopinj Celzija. V legah pod 1000 metri pa se vlažnost giblje med 70 in 100 odstotki.

Kako bo v prihodnjih dneh?

Jutri se bo megla dvignila v nizko oblačnost in se z vzhodnim vetrom pomaknila proti zahodu Slovenije. Sončno vreme bo vztrajalo le še nad okoli 1500 metri nadmorske višine in na Primorskem, kjer bo zapihala šibka burja.

V soboto bo treba sonce iskati še višje, saj bo vrh nizke oblačnosti med 1800 in 2000 metri nadmorske višine, pišejo na Meteoinfo Slovenija. Iz debelega oblačnega pokrova pa bo lahko ponekod tudi rosilo.

V nedeljo bo vreme nekoliko lepše, saj bi se lahko nizka oblačnost popoldne vsaj prehodno razkrojila, s tem pa bi sonce lahko doseglo tudi nižine.

Podobno vreme bo vztrajalo tudi večji del prihodnjega tedna. V gorah in na Primorskem bo sončno, po nižinah pa se bo vsaj zjutraj in dopoldne, ponekod pa tudi popoldne, zadrževala megla ali nizka oblačnost.

Zaradi oblačnosti bodo temperaturna nihanja v prihodnjih dneh majhna. Jutra bodo nekoliko toplejša, popoldnevi pa hladnejši.

V večjem delu Slovenije bodo temperature med pet in 10 stopinj Celzija. V gorah se bo v prihodnjih dneh precej ohladilo, temperature se bodo gibale okoli ledišča, na Primorskem pa bo ob sončnem vremenu in šibki burji čez dan ostalo razmeroma toplo – najvišje temperature bodo okoli 17 stopinj Celzija.

vreme vremenska napoved megla nizka oblačnost
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Roadkill
06. 11. 2025 12.34
+2
Melanholično obdobje
ODGOVORI
2 0
ISSN 1581-3711
