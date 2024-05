Začenja se obnova odseka štajerske avtoceste, dela naj bi trajala do oktobra

Danes bodo po napovedih Darsa stekla pripravljalna dela za celovito obnovo 3,7-kilometrskega odseka štajerske avtoceste med Framom in Slovensko Bistrico. Obnovitvena dela, ki jih bosta po pogodbi za skoraj 21,8 milijona evrov z davkom izvedla Pomgrad in CP Ptuj, naj bi v treh fazah trajala do sredine oktobra.