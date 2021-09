Začenja se obnova odsekov primorske avtoceste Kozina–Črni Kal–Sermin

Kot so pojasnili predstavniki z Darsa, bo preplastitev zajela 6,7 kilometra cestišča na vsaki polovici avtoceste, 800 metrov na priključku Kastelec in 1,9 kilometra na priključku Črni Kal: "Priključka bosta zaprta za promet, vendar ne hkrati, tako da bo eden od njiju vedno odprt za promet."

V prvi fazi del, predvidoma od 27. septembra 2021, bo zaprt priključek Kastelec na obeh polovicah avtoceste

Obvoz bo urejen čez priključek Črni Kal. Do viadukta Črni Kal bosta v obeh smereh vožnje zaprta vozna in odstavna pasova, tako da bo promet potekal po prehitevalnih pasovih, od viadukta Črni Kal do konca območja preplastitve pa bosta zaprta prehitevalna pasova, zato bo promet urejen po voznih pasovih.

Po zaključku te faze, ki bo trajala predvidoma en mesec, bo promet v obeh smereh preusmerjen na prenovljena dela voznega pasu (zaprta bosta prehitevalna pasova) do viadukta Črni Kal ter na prehitevalna pasova (zaprta bosta odstavni in vozni pas) od viadukta Črni Kal do konca območja preplastitve.

Projekt vreden dobrih pet milijonov evrov, možni daljši zastoji

Izvajalec del je konzorcij CPK iz Kopra in CPG iz Nove Gorice. Pogodbena vrednost del znaša 5.191.926,37 evra (brez DDV). Rok izvedbe del je 80 dni, vendar bo skrajšan na predvidoma 60 dni, saj bo izvajalec dela opravljal sočasno na celotni dolžini preplastitve, so pojasnili na Darsu. "Po zaključku del bo vožnja varnejša in udobnejša, zato uporabnike tega dela primorske avtoceste prosimo za strpnost in razumevanje v času del. Ob povečanem prometu namreč lahko pride do občasnih zgostitev in krajših zastojev, v primeru močno povečanega prometa pa bodo ti lahko tudi daljši," so opozorili.