Začenja se obnova pogorelega Krasa: prostovoljci potrebujejo krampe in lopate

V soboto se bodo na terenu zbrali prostovoljci. V okviru načrta sanacije in glede na velik odziv javnosti za podporo projektu je letos predvidena zasaditev 18.000 sadik gozdnega drevja, so zapisali na spletni strani.

Ogenj je julija uničil več kot 3600 hektarjev Goriškega in Komenskega Krasa. "Trajalo bo desetletja, ne le leta, da pokrajina in vasi okrevajo," so zapisali na spletni strani akcije Skupaj za Kras.

Prostovoljci, ki so se morali zaradi boljše organizacije k akciji prijaviti, naj bodo primerno oblečeni in obuti, s seboj naj prinesejo tudi orodje, kot so kramp, lopata, motika, rokavice, so zapisali organizatorji. Za sadike bodo poskrbeli oni.

Skupni center za obnovo pogorelega Krasa so vzpostavile občine Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Komen. S Fundacijo Vrabček so podpisale pogodbo za zbiranje namenskih finančnih sredstev za obnovo Krasa, doslej so zbrali več kot 190.000 evrov.