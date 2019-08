Začenja se obnova višnjegorskega klanca, pričakujejo zastoje

Stekla so obnovitvena dela med Grosupljem in Višnjo Goro. Prenovili bodo 6,2 kilometra vozišča avtoceste proti Novemu mestu.

"Promet bo med obnovitvenimi deli, ki bodo potekala predvidoma do sredine novembra, med tednom povečini urejen po dveh zoženih voznih pasovih v vsako smer vožnje," so zapisali na Darsu in dodali, da bo v smeri Novega mesta en pas potekal ob gradbišču, torej po desni polovici avtoceste, kjer bodo potekala obnovitvena dela.

"Predvideno je, da bo zoženi vozni pas na območju gradbišča (smer Ljubljana–Novo mesto) ob koncih tedna, od petka od 19. ure do ponedeljka do 13. ure, zaprt. Prav tako bo zaprt tudi v delovnih dneh med 6. uro zjutraj in 13. uro," pojasnjujejo na Darsu. To pomeni, da bo promet proti Novemu mestu v teh terminih urejen samo po enem pasu, zato pričakujejo zastoje.