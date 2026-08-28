Začenja se ocenjevanje škode zaradi suše, ta še pustoši po državi

Uprava RS za zaščito in reševanje je sklep, s katerim se začne ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi letošnje suše, izdala na pobudo KGZS. Ocenjevanje škode bo potekalo na podlagi podatkov o prizadetih območjih in kulturah, občinske komisije pa bodo zbirale obrazce oškodovancev do 23. septembra. Kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu bodo izvedeni do 30. septembra, so danes sporočili s KGZS. Letošnja suša je močno prizadela predvsem travinje in koruzo za silažo. Na številnih območjih je pridelka bistveno manj, zato se številni živinorejci že soočajo z vprašanjem, kako bodo zagotovili dovolj krme za svojo živino v jesenskih in zimskih mesecih.

Suša FOTO: Aljoša Kravanja

KGZS je ob tem opozorila na vse pogostejša opažanja svojih članov, da se bale in silaža trenutno prodajajo tudi v sosednje države. V razmerah, ko slovenski kmetje zaradi suše iščejo krmo za svoje živali, je zato zbornica pozvala vse, ki imajo krme dovolj, naj jo, če je mogoče, ponudijo najprej slovenskim kmetom. KGZS je ob tem pozvala tudi k darovanju krme. "Kmetje, ki jih suša ni prizadela v tolikšni meri in imajo presežke sena, silaže ali druge krme, naj razmislijo, ali lahko del krme namenijo kmetom, ki jo zaradi letošnje suše potrebujejo. V težkih razmerah je pomembno, da se kmetje med seboj povežejo in pomagajo tistim, ki so bili zaradi naravnih razmer najbolj prizadeti," so v sporočilu za javnost zapisali v kmetijski organizaciji. Začetek uradnega ocenjevanja škode je pomemben korak pri ugotavljanju dejanskih posledic letošnje suše, so izpostavili na KGZS. Ker pa bo do zaključka postopkov in morebitnih izplačil pomoči minilo še nekaj časa, so k solidarnosti pozvali tudi potrošnike. Z nakupom slovenske hrane lahko ti v tem obdobju pomembno prispevajo k ohranjanju slovenskega kmetijstva, domače pridelave hrane in kmetijskih gospodarstev, ki se soočajo s posledicami letošnje suše, so poudarili.

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