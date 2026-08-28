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Slovenija

Začenja se ocenjevanje škode zaradi suše, ta še pustoši po državi

Ljubljana , 28. 08. 2026 14.17 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Suša

Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo obrazce zbirale do 23. septembra. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je ob tem pozvala k solidarnosti med kmeti glede krme.

Uprava RS za zaščito in reševanje je sklep, s katerim se začne ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi letošnje suše, izdala na pobudo KGZS.

Ocenjevanje škode bo potekalo na podlagi podatkov o prizadetih območjih in kulturah, občinske komisije pa bodo zbirale obrazce oškodovancev do 23. septembra. Kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu bodo izvedeni do 30. septembra, so danes sporočili s KGZS.

Letošnja suša je močno prizadela predvsem travinje in koruzo za silažo. Na številnih območjih je pridelka bistveno manj, zato se številni živinorejci že soočajo z vprašanjem, kako bodo zagotovili dovolj krme za svojo živino v jesenskih in zimskih mesecih.

Suša
Suša
FOTO: Aljoša Kravanja

KGZS je ob tem opozorila na vse pogostejša opažanja svojih članov, da se bale in silaža trenutno prodajajo tudi v sosednje države. V razmerah, ko slovenski kmetje zaradi suše iščejo krmo za svoje živali, je zato zbornica pozvala vse, ki imajo krme dovolj, naj jo, če je mogoče, ponudijo najprej slovenskim kmetom.

KGZS je ob tem pozvala tudi k darovanju krme. "Kmetje, ki jih suša ni prizadela v tolikšni meri in imajo presežke sena, silaže ali druge krme, naj razmislijo, ali lahko del krme namenijo kmetom, ki jo zaradi letošnje suše potrebujejo. V težkih razmerah je pomembno, da se kmetje med seboj povežejo in pomagajo tistim, ki so bili zaradi naravnih razmer najbolj prizadeti," so v sporočilu za javnost zapisali v kmetijski organizaciji.

Začetek uradnega ocenjevanja škode je pomemben korak pri ugotavljanju dejanskih posledic letošnje suše, so izpostavili na KGZS. Ker pa bo do zaključka postopkov in morebitnih izplačil pomoči minilo še nekaj časa, so k solidarnosti pozvali tudi potrošnike. Z nakupom slovenske hrane lahko ti v tem obdobju pomembno prispevajo k ohranjanju slovenskega kmetijstva, domače pridelave hrane in kmetijskih gospodarstev, ki se soočajo s posledicami letošnje suše, so poudarili.

Na vzhodu države še naprej vztraja izjemna suša

Zadnji teden, ki je prinesel ohladitev ter obilnejše padavine, je predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji omilil sušo na zmerno sušne razmere. Na vzhodu in jugovzhodu Slovenije pa medtem zaradi skromnejših padavin še naprej prevladuje izjemna suša v površinskem sloju tal, ugotavljajo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Glede na dolgoletno povprečje so v zadnjem 30-dnevnem obdobju na zahodu države normalne padavinske razmere, na vzhodu pa suhe. Kazalnik se na zahodu večinoma giblje od 80 do 150 odstotki, na vzhodu pa med 30 in 80 odstotki, je v najnovejši objavi na portalu Sušomer zapisala agencija.

Preteklih 30 dni so z izjemo zadnjega tedna zaznamovale izrazito nadpovprečne temperature zraka in skromne padavine. Zadnji teden pa je prinesel ohladitev na vrednosti blizu dolgoletnega povprečja ter obilnejše padavine, ki so zmanjšale vodnobilančne primanjkljaje in omilile sušne razmere, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji, kjer sedaj beležijo zmerno sušne razmere.

Na Zgornjesavskem, Gorenjskem in Kočevskem razmere ostajajo zelo sušne. Na teh območjih bi do običajnih razmer moralo pasti do 40 mililitrov padavin. Na vzhodu in jugovzhodu Slovenije pa v večjem delu zaradi skromnejših padavin še naprej prevladuje izjemna suša v površinskem sloju tal. Za vrnitev v običajne razmere bi v Pomurju, Podravju, delu Savinjske, na Koroškem, v Beli krajini in Spodnjem Posavju potrebovali še vsaj 80 mililitrov padavin, so ocenili na Arsu.

Prihodnji dnevi bodo po pričakovanjih sončni in precej topli z večjo verjetnostjo ploh in neviht v soboto in od torka. Glede na trenutne napovedi tako pričakujejo zmanjšanje vodnobilančnih primanjkljajev in izboljšanje sušnih razmer v vseh regijah Slovenije.

Reke po državi imajo malo in ustaljeno vodnatost. Nizkovodne razmere beležijo na okoli 25 odstotkih vodomernih postaj, od tega na okoli 10 odstotkih merilnih mest izredno nizkovodne. Najmanj vodnata za ta čas je še vedno reka Mura.

Zaenkrat v rekah prevladuje še mala vodnatost, medtem ko v noči na soboto in v soboto preko dneva lahko prehodno narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, predvsem v severozahodnem in severnem delu države. Od nedelje bodo hidrološke razmere ponovno ustaljene, so ocenili na Arsu.

Kar se tiče podzemnih voda, so v zadnjem tednu zelo sušne razmere še vedno beležili v ljubljanski, kočevski, dolenjski, spodnjeposavski in koroški regiji. Tudi v vodonosnikih pomurske regije se je stanje poslabšalo do zelo sušnega. Zmerna suša podzemne vode je bila medtem prisotna v večini preostalih regij, v goriški regiji pa spremljajo običajne vodne razmere.

Zaradi vztrajnih sušnih razmer v Pomurju je ta teden direkcija za vode imetnike vodnih dovoljenj v štirih tamkajšnjih občinah - Tišini, Murski Soboti, Beltincih in Radencih - pozvala, naj odvzeme podzemne vode omejijo na nujno potreben obseg. Zaradi dolgotrajne suše je namreč ogrožena izdatnost vodnih virov, iz katerih se zagotavlja pitno vodo za pomurske občine. Ob tem ne izključujejo prepovedi rabe podzemne vode za vse namene z izjemo oskrbe s pitno vodo.

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