Začenja se osrednji del splošne in poklicne mature

Splošna matura letos poteka na 83 šolah, prvič pa bo k njej pristopilo 6275 kandidatov, kar je 170 več kot lani.

Prva maturitetna izkušnja na splošni maturi je bil esej, ki so ga dijaki pisali 4. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali med 27. majem in 13. junijem. Matematika bo na vrsti 3. junija, med 30. majem in 14. junijem bodo pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo med 12. in 21. junijem.

Rezultati znani 5. in 10. julija

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1848 kandidatov (lani 1809), ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.

Pri poklicni maturi bodo dijaki pisne izpite iz matematike, nemščine, drugega predmeta in materinščine kot drugega jezika opravljali med 3. in 12. junijem. Od 12. do 21. junija sledijo ustni izpiti in četrti predmet.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni 10. julija, z uspehom na poklicni maturi pa 5. julija.