Slovenija

Začenja se osrednji del splošne in poklicne mature

Ljubljana, 29. 05. 2026 06.30 pred 1 uro 2 min branja

STA K.H.
Začetek spomladanskega roka matura -8

Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija.

K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je po podatkih Državnega izpitnega centra prvič prijavilo 6968 kandidatov (lani 6694) s 83 šol, ki bodo maturo opravljali iz 34 različnih predmetov. Na poklicno maturo spomladanskega roka pa se je prvič prijavilo 10.273 kandidatov (lani 9768) s 142 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.

Dijaki splošne mature bodo v soboto nadaljevali pisni izpit iz angleščine, v soboto, 6. junija, pa jih čaka pisni izpit iz matematike. Takrat bodo pisni izpit iz angleščine in matematike opravljali tudi kandidati poklicne mature, ki so katerega od teh dveh predmetov izbrali kot izbirnega.

Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija.

Kandidate poklicne mature pisni izpit iz temeljnih strokovnih predmetov čaka 9. junija. Izpiti iz četrtega predmeta, v okviru katerega izbirajo med izdelkom oz. storitvijo in izpitnim nastopom z zagovorom, ter ustni izpiti za kandidate poklicne mature pa bodo od 10. do 22. junija.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni na šolah 13. julija. Tega dne od 7. ure dalje bodo lahko s pomočjo šifre dostopali do svojih rezultatov pri posameznih predmetih tudi na spletu. Med 13. in 15. julijem pa bodo lahko opravili spletni vpogled v izpitno dokumentacijo. V tem času bodo lahko na državno komisijo za splošno maturo vložili morebitni ugovor na oceno oziroma na izračun ocene.

Z uspehom na poklicni maturi pa bodo kandidate seznanili 8. julija.

