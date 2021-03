Začenja se pomlad, ponekod so se zbudili v zasneženo jutro

Čeprav je danes prvi dan koledarske pomladi, so se ponekod po Sloveniji zbudili v zimsko jutro. "Še več, marsikje v južni, zahodni in osrednji Sloveniji so današnje jutranje temperature celo občutno nižje od tistih, ki smo jih beležili 21. decembra, ko se je začenjala koledarska zima," poroča naš hiši prognostik Rok Nosan.