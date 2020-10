Začenja se pouk na daljavo za starejše šolarje in dijake

Pouk bo na daljavo ta teden potekal tudi v glasbenih šolah, do konca oktobra pa tudi na višjih strokovnih šolah. Univerzam in visokošolskim zavodom ministrstvo za izobraževanje priporoča, naj do konca novembra v živo izvajajo le nujne dejavnosti, predavanja pa naj v tem obdobju v največji možni meri prenesejo v virtualno okolje.

Vrtci, dijaški in študentski domovi delujejo normalno. Ob tem ministrstvo domove poziva, naj spodbudijo kar največje število dijakov in študentov k odhodu domov in na ta način zagotovijo varno okolje tistim dijakom, ki doma nimajo ustreznih pogojev za delo in učenje na daljavo.