Začenja se predčasno glasovanje na referendumu o vodah

Med izjeme sodi vseh 14 volilnih okrajev na območju Upravne enote Ljubljana, saj bo predčasno glasovanje za vse okraje potekalo na Gospodarskem razstavišču v dvorani Kocka. Za izvedbo predčasnega glasovanja so se odločili zaradi lažje organizacije in boljše dostopnosti volivcem.

Volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, torej kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Predčasno glasovanje z nekaterimi izjemami večinoma potekale na sedežih okrajnih volilnih komisije.

V soboto nastopi volilni molk, v nedeljo pa se bodo odprla volišča po vsej Sloveniji za redno glasovanje. Referendum o noveli zakona o vodah bo potekal na pobudo Gibanja za pitno vodo. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 30. marca 2021?

V sredo pa se bo iztekel rok, do katerega se volivci lahko prijavijo še za nekatere posebne oblike glasovanja. To velja za volivce, ki bi v nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča (na t. i. voliščih omnia), za volivce, ki bi zaradi bolezni želeli glasovati na domu, ter volivce, ki stalno živijo v tujini, pa bi v nedeljo želeli glasovati v Sloveniji.

Na voliščih bo sicer treba spoštovati navodila za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom, kot so vzdrževanje razdalje, nošenje mask in razkuževanje rok, volivci pa bodo morali na volišča vstopati posamično.

Po drugi strani pa bodo v Mariboru, kjer so predčasne volitve doslej potekale na skupni lokaciji, volišča za predčasno glasovanje tokrat na sedmih lokacijah znotraj posameznih volilnih okrajev.

Gibanje za pitno vodo ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve očita, da je nedopustno oviralo stanovalce domov za starejše pri njihovem uresničevanju volilne pravice na referendumu o noveli zakona o vodah. Ministrstvo je domove, kot so navedli, o možnosti glasovanja varovancev po pošti obvestilo tik pred iztekom roka za prijavo. Na ministrstvu odgovarjajo, da je šlo za človeško napako, in nikakor za načrtno ali namerno oviranje referenduma.