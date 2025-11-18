Svetli način
Slovenija

Začenja se predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom

Ljubljana, 18. 11. 2025 16.34 | Posodobljeno pred 46 minutami

Avtor
A.K. , STA
Pred nedeljskim referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bo do četrtka glas mogoče oddati predčasno. Predčasno glasovanje bo potekalo vse tri dni med 7. in 19. uro na 98 voliščih po državi. Na Državni volilni komisiji so ob tem opozorili, da je za vsakega volivca določeno volišče za predčasno glasovanje.

Velik del volišč je na sedežih upravnih enot, na območju Ljubljane pa so tokrat organizirali štiri volišča za predčasno glasovanje, in sicer v prostorih upravne enote na Linhartovi in Tobačni ter v Medvodah v prostorih občine in v prostorih Mladinskega centra Špica na Škofljici. V Mariboru pa so organizirali dve volišči za predčasno glasovanje, in sicer v kulturnih domovih v Kamnici in v Zgornji Polskavi.

Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo. V krajih, kjer je več lokacij za predčasno glasovanje, pa lahko volivci glas oddajo na lokaciji, določeni za njegovo volišče. Številka volišča je označena na obvestilu za referendum.

Prostovoljno končanje življenja
Prostovoljno končanje življenja FOTO: Shutterstock

Vsi, ki bi želeli v nedeljo glasovati zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, pa morajo do srede oddati vlogo pristojni okrajni volilni komisiji. Prav tako do srede morajo vlogo oddati tudi tisti, ki želijo zaradi bolezni glasovati na domu.

Splošno glasovanje o usodi zakona, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi, bo v nedeljo potekalo na 2971 rednih voliščih in 88 voliščih za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča. V tujini bodo volišča odprta na 29 diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?"

Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Glede na zadnje podatke o številu volilnih upravičencev bo za zavrnitev zakona moralo glas proti oddati vsaj 339.205 volivcev. 

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pat kabala
18. 11. 2025 17.22
+3
Proti
ODGOVORI
3 0
frenk7
18. 11. 2025 17.17
-2
Smrt klerojanšizmu,... svoboda narodu.
ODGOVORI
1 3
frenk7
18. 11. 2025 17.16
-3
ZA dostojanstveno smrt.
ODGOVORI
1 4
Vera in Bog
18. 11. 2025 17.23
+2
Če te bog sprejme, drugače pa bogi ti
ODGOVORI
3 1
buco2222
18. 11. 2025 17.11
+4
PROTI ZIHER
ODGOVORI
4 0
Vera in Bog
18. 11. 2025 17.06
+2
Človek ima neumrljivo dušo, to so včasih ljudje veliko bolj razumeli.
ODGOVORI
3 1
