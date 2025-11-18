Začenja se predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom

Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo. V krajih, kjer je več lokacij za predčasno glasovanje, pa lahko volivci glas oddajo na lokaciji, določeni za njegovo volišče. Številka volišča je označena na obvestilu za referendum.

Velik del volišč je na sedežih upravnih enot, na območju Ljubljane pa so tokrat organizirali štiri volišča za predčasno glasovanje, in sicer v prostorih upravne enote na Linhartovi in Tobačni ter v Medvodah v prostorih občine in v prostorih Mladinskega centra Špica na Škofljici. V Mariboru pa so organizirali dve volišči za predčasno glasovanje, in sicer v kulturnih domovih v Kamnici in v Zgornji Polskavi.

Vsi, ki bi želeli v nedeljo glasovati zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, pa morajo do srede oddati vlogo pristojni okrajni volilni komisiji. Prav tako do srede morajo vlogo oddati tudi tisti, ki želijo zaradi bolezni glasovati na domu.

Splošno glasovanje o usodi zakona, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi, bo v nedeljo potekalo na 2971 rednih voliščih in 88 voliščih za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča. V tujini bodo volišča odprta na 29 diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?"

Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Glede na zadnje podatke o številu volilnih upravičencev bo za zavrnitev zakona moralo glas proti oddati vsaj 339.205 volivcev.