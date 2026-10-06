Začenja se predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi

Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo.

Predčasno glasovanje bo tokrat potekalo v vseh volilnih okrajih. Na območju Upravne enote Ljubljana ne bo več organizirano na eni skupni lokaciji za vse volilne okraje, temveč bo potekalo na različnih lokacijah. V vsakem ljubljanskem volilnem okraju bo eno volišče za predčasno glasovanje, le volilni okraj Ljubljana - Vič Rudnik 1 ima dve. Ob ljubljanskih so spremenjene tudi lokacije za predčasno glasovanje v volilnih okrajih Žalec 2, Velenje 2 in Laško.

Vsi volivci lahko s pomočjo svojega stalnega prebivališča v Sloveniji preverijo podatke o lokaciji predčasnega in rednega glasovanja prek spletnega iskalnika volišč na www.dvk-rs.si/volisca.

Na referendumih bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Tako bodo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, lahko glas oddali na volišču v drugem okraju, volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu. Oboji morajo sporočiti to okrajni volilni komisiji. Na volišču v Sloveniji bodo lahko glas oddali tudi volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, kar morajo sporočili Državni volilni komisiji (DVK).

Za takšne oblike glasovanja se morajo volivci prijaviti, rok za to pa se izteče v sredo.

DZ je za 11. oktober razpisal štiri referendume. Zakonodajni referendum bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, torej bodo volivci glasovali za uveljavitev ali zavrnitev že sprejetega zakona. Trije posvetovalni referendumi pa bodo o ukinitvi prispevka za RTVS, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbenokoristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Izid treh posvetovalnih referendumov ni zavezujoč.