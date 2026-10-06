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Slovenija

Začenja se predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi

Ljubljana, 06. 10. 2026 06.18 pred 2 urama 2 min branja 4

Avtor:
STA M.V.
Predčasno glasovanje na referendumu

Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7. in 19. uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih.

Predčasno glasovanje bo tokrat potekalo v vseh volilnih okrajih. Na območju Upravne enote Ljubljana ne bo več organizirano na eni skupni lokaciji za vse volilne okraje, temveč bo potekalo na različnih lokacijah. V vsakem ljubljanskem volilnem okraju bo eno volišče za predčasno glasovanje, le volilni okraj Ljubljana - Vič Rudnik 1 ima dve. Ob ljubljanskih so spremenjene tudi lokacije za predčasno glasovanje v volilnih okrajih Žalec 2, Velenje 2 in Laško.

Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo.

Vsi volivci lahko s pomočjo svojega stalnega prebivališča v Sloveniji preverijo podatke o lokaciji predčasnega in rednega glasovanja prek spletnega iskalnika volišč na www.dvk-rs.si/volisca.

Na referendumih bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Tako bodo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, lahko glas oddali na volišču v drugem okraju, volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu. Oboji morajo sporočiti to okrajni volilni komisiji. Na volišču v Sloveniji bodo lahko glas oddali tudi volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, kar morajo sporočili Državni volilni komisiji (DVK).

Za takšne oblike glasovanja se morajo volivci prijaviti, rok za to pa se izteče v sredo.

DZ je za 11. oktober razpisal štiri referendume. Zakonodajni referendum bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, torej bodo volivci glasovali za uveljavitev ali zavrnitev že sprejetega zakona. Trije posvetovalni referendumi pa bodo o ukinitvi prispevka za RTVS, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbenokoristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Izid treh posvetovalnih referendumov ni zavezujoč.

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referendum predčasno glasovanje okraji

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24ur.com Začenja se predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom
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KOMENTARJI4

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Pajo_36
06. 10. 2026 09.13
4x PROTI !!!
Odgovori
0 0
Finfer
06. 10. 2026 09.04
Glavno da se glasuje za ukinitev prisilnega plačevanja ljubljanske televizije drugo pa ni pomembno !!
Odgovori
+1
1 0
bobiv
06. 10. 2026 08.15
On bo prepovedal nekaj, kar v Sloveniji ženske tako ne nosijo!
Odgovori
-3
2 5
Japa Jade
06. 10. 2026 08.44
Izgubil je kompas.
Odgovori
-4
0 4
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