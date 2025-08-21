Začenja se predprodaja subvencioniranih vozovnic za dijake

Od danes je mogoče v predprodaji kupiti subvencionirane dijaške vozovnice. Dijaki bodo lahko izbirali med mesečno ali letno subvencionirano vozovnico ter mesečno ali letno subvencionirano vozovnico za deset voženj na mesec. Cene subvencioniranih vozovnic v novem šolskem letu ostajajo nespremenjene.

Cena subvencionirane mesečne vozovnice tako ostaja pri 25 evrih, cena letne pa pri 200 evrih. Cena mesečne subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec bo tudi v tem šolskem letu pri 20 evrih, cena letne pa pri 160 evrih, je razvidno iz cenika, ki ga je ta teden objavila Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP). V sistem integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) so dodani tudi mestni promet v Ljubljani, Mariboru, na Jesenicah, v Kranju, Kopru, Krškem, Celju, Murski Soboti in Novem mestu. Te vozovnice je možno kupiti z doplačilom.

Javni potniški promet FOTO: Shutterstock icon-expand

Kot so v sporočilu za javnost ob tem navedli na DUJPP, je za dijake zaključnih letnikov skladno s spremembo zakona o prevozih v cestnem prometu pravica do koriščenja subvencioniranega prevoza podaljšana do konca meseca septembra tekočega šolskega leta. Za dijake zaključnih letnikov, ki so v preteklem šolskem letu koristili pravico do subvencioniranega prevoza, so avtomatsko podaljšali veljavnost statusa prek izvršne liste. Dijaki, ki jim je bila veljavnost statusa podaljšana, bodo lahko za mesec september opravili nakup mesečnih subvencioniranih vozovnic. Podlaga za preverbo statusa in podatke o veljavnosti statusa so bile evidence ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Če status ni bil podaljšan, iz povezanih evidenc ni bil pridobljen podatek o upravičenosti do subvencioniranega prevoza v mesecu septembru, so ob tem poudarili na DUJPP.

11 občin sofinancira nakup

Z novim šolskim oziroma študijskim letom občine Moravče, Kamnik, Mengeš, Lukovica, Komenda, Trzin, Hajdina, Ormož, Šempeter-Vrtojba, Koper in Piran sofinancirajo nakup subvencioniranih vozovnic. Ob tem so na DUJPP poudarili, da je nakup sofinanciranih subvencioniranih vozovnic za posamezno občino možen zgolj na stacionarnih prodajnih mestih izvajalcev prevozov. Deleža kupnine, ki jo krije občina, ni možno koristiti naknadno, temveč zgolj pri nakupu vozovnic.

Avtobus LPP FOTO: Shutterstock icon-expand