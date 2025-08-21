Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Začenja se predprodaja subvencioniranih vozovnic za dijake

Ljubljana, 21. 08. 2025 08.47 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
1

Od danes je mogoče v predprodaji kupiti subvencionirane dijaške vozovnice. Dijaki bodo lahko izbirali med mesečno ali letno subvencionirano vozovnico ter mesečno ali letno subvencionirano vozovnico za deset voženj na mesec. Cene subvencioniranih vozovnic v novem šolskem letu ostajajo nespremenjene.

Cena subvencionirane mesečne vozovnice tako ostaja pri 25 evrih, cena letne pa pri 200 evrih. Cena mesečne subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec bo tudi v tem šolskem letu pri 20 evrih, cena letne pa pri 160 evrih, je razvidno iz cenika, ki ga je ta teden objavila Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP).

V sistem integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) so dodani tudi mestni promet v Ljubljani, Mariboru, na Jesenicah, v Kranju, Kopru, Krškem, Celju, Murski Soboti in Novem mestu. Te vozovnice je možno kupiti z doplačilom.

Javni potniški promet
Javni potniški promet FOTO: Shutterstock

Kot so v sporočilu za javnost ob tem navedli na DUJPP, je za dijake zaključnih letnikov skladno s spremembo zakona o prevozih v cestnem prometu pravica do koriščenja subvencioniranega prevoza podaljšana do konca meseca septembra tekočega šolskega leta.

Za dijake zaključnih letnikov, ki so v preteklem šolskem letu koristili pravico do subvencioniranega prevoza, so avtomatsko podaljšali veljavnost statusa prek izvršne liste. Dijaki, ki jim je bila veljavnost statusa podaljšana, bodo lahko za mesec september opravili nakup mesečnih subvencioniranih vozovnic.

Podlaga za preverbo statusa in podatke o veljavnosti statusa so bile evidence ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Če status ni bil podaljšan, iz povezanih evidenc ni bil pridobljen podatek o upravičenosti do subvencioniranega prevoza v mesecu septembru, so ob tem poudarili na DUJPP.

11 občin sofinancira nakup

Z novim šolskim oziroma študijskim letom občine Moravče, Kamnik, Mengeš, Lukovica, Komenda, Trzin, Hajdina, Ormož, Šempeter-Vrtojba, Koper in Piran sofinancirajo nakup subvencioniranih vozovnic.

Ob tem so na DUJPP poudarili, da je nakup sofinanciranih subvencioniranih vozovnic za posamezno občino možen zgolj na stacionarnih prodajnih mestih izvajalcev prevozov. Deleža kupnine, ki jo krije občina, ni možno koristiti naknadno, temveč zgolj pri nakupu vozovnic.

Avtobus LPP
Avtobus LPP FOTO: Shutterstock

Z današnjim dnem je nakup subvencionirane vozovnice IJPP možen tudi na prodajnih mestih Slovenskih železnic. Iz omenjene družbe so ob tem sporočili, da se bo prodaja študentskih vozovnic predvidoma začela v ponedeljek, 22. septembra.

predprodaja vozovnice nakup dijaki študenti subvencionirane vozovnice
Naslednji članek

Direktorjem prenehala veljati soglasja za delo pri zasebnikih

SORODNI ČLANKI

Avtobusi LPP bodo po novem vozili do Domžal

Na avtobuse LPP tudi skozi druga vrata, na Linhartovi in Tržaški rumeni pas

V Ljubljani novo parkirišče P+R, linija 7 L se ukinja, 7 in 27 spremenjeni

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Roadkill
21. 08. 2025 09.14
Mene zanima zakaj je LPP tako drag da za dvakratno vožnjo v službo plačam več kot 5 €? včasih ko so bili še žetoni bi me najbrž vožnja stala cca 50 centov danes pa je 1,30€. Ali se tako vzpodbuja uporabo javnega prometa?javni promet bi moral biti daaaleč nacenejša oblika prevoza, tako poceni da bi se vsi želeli voziti z javnim prometom. Na tak način bi zmanjšali gnečo v prometnih konicah in izboljšali zrak v ljubljanski kotlini. Mislim da bi morala tudi država delati na izboljšanju javnega prevoza in ga subvencionirati tako da bi bil čisto poceni
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110