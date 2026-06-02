Začenja se prenova Miklošičeve ceste

Prenova bo zajela več območij, je na današnji novinarski konferenci pojasnila vodja odseka za trajnostno mobilnost in javni prostor na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet pri mestni občini Mateja Demšič.
Vstopni del, kjer je poudarek na postopnem prehodu iz prometnega v bolj umirjen javni prostor, predstavlja odsek od Trga OF do Pražakove ulice. Začasna ureditev predvideva poslikavo vozišča, s katero bodo poudarili na novo vzpostavljeno kolesarsko ulico in umirili promet. Razširili bodo prostor za pešce, ob robovih ulice pa namestili klopi, stojala za kolesa in podobno ter zasadili dodatno zelenje v obliki zelenih otokov.
Trajna ureditev bo ohranila osnovni značaj ulice, pri čemer bodo cestišče delno zožali, kar bo prispevalo k umirjanju prometa in večji varnosti pešcev. Dodali bodo nove zelene površine.
Na delu med Pražakovo in Čufarjevo ulico bodo v okviru začasne ureditve poslikali tla in dodali urbano pohištvo, s čimer želijo oblikovali manjše urbane otoke druženja. V končni ureditvi bodo ta del preoblikovali v javni prostor z razširjenimi tlakovanimi površinami, rekonstrukcijo betonskih korit in dodatnim zelenjem. Ukinili bodo vstopno-izstopno mesto za turistične avtobuse, kar naj bi prispevalo k prometni razbremenitvi območja.
Med Čufarjevo in Tavčarjevo ulico načrtujejo intenzivnejšo zasaditev zelenja, postavitev klopi in poslikavo cestišča. V končni ureditvi bo ta del urejen kot ulični žepni park, ki bo izboljšal mikroklimo, hkrati pa bodo na tem delu po načrtih ukinili prostore za parkiranje.
Največja sprememba čaka del med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico, saj ga bodo zaprli za motorni promet. Pri začasni ureditvi bodo izvedli poslikavo tal, namestili raznoliko urbano pohištvo in ga ozelenili, s čimer bodo prostor namenili druženju in dogodkom. V končni ureditvi bodo ta del trajno spremenili v območje za pešce. Zaradi te spremembe zavijanje levo z Miklošičeve ceste na Dalmatinovo iz smeri sever ne bo več mogoče.
Z navedenimi spremembami bo na območju manj motornega prometa. Postalo naj bi bolj prijazno in varno predvsem za najranljivejše udeležence v prometu, za tamkajšnje stanovalce in zaposlene ter obiskovalce, verjamejo na občini.
Začasna ureditev bo ostala približno dve leti, odvisno od poteka del, je pojasnila Demšič.
Vodja sektorja za trajnostno mobilnost na direktoratu za prometno politiko ministrstva za okolje, podnebje in energijo Gregor Steklačič je danes izpostavil, da gre pri preureditvi Miklošičeve ceste za pilotni projekt, katerega namen je vzpostaviti prakso za urejanje mest po celotni Sloveniji.
Miklošičeva cesta po njegovih besedah predstavlja eno ključnih povezav med Potniškim centrom Ljubljana in mestnim središčem. Projekt je namenjen izboljšanju pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza ter ustvarjanju kakovostnejšega javnega prostora za prebivalce in obiskovalce mesta.
Hoja, kolesarjenje in javni prevoz niso zgolj prometne možnosti, temveč pomemben prispevek k višji kakovosti življenja, zdravju ljudi in zmanjševanju okoljskih obremenitev, izpostavljajo na ministrstvu. Promet namreč ostaja eden največjih virov emisij toplogrednih plinov v Sloveniji, zato je razvoj privlačnih alternativ uporabi osebnega avtomobila ključnega pomena, opozarjajo.
Projekt poteka v okviru programa Interreg Active2Public Transport, ki spodbuja boljše povezovanje hoje in kolesarjenja z javnim prevozom.
