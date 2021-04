Na vipavski hitri cesti bodo na delu odseka med Selom in Vogrskim v ponedeljek stekla obnovitvena dela. Zaradi postavitve začasne prometne ureditve bo odsek hitre ceste zaprt v obe smeri od sobote od 5. ure zjutraj do nedelje do predvidoma najpozneje 20. ure. Obvoz bo urejen po vzporedni državni cesti.

Začenja se prenova še zadnjega dela hitre ceste po Vipavski dolini. FOTO: Shutterstock Zaradi približno trimesečne obnove voziščne konstrukcije na območju nasipa Vogršček bosta od nedelje zvečer na obeh smernih voziščih hitre ceste (proti Novi Gorici in proti Ajdovščini) predvidoma 25 dni zaprta prehitevalna pasova. Promet bo zato na razdalji približno dveh kilometrov urejen samo po voznih pasovih. Sledilo bo popolno zaprtje smernega vozišča hitre ceste proti Novi Gorici, promet bo predvidoma 25 dni na razdalji približno dveh kilometrov urejen po polovici hitre ceste dvosmerno. Nato bo predvidoma 47 dni zaprto še smerno vozišče hitre ceste proti Ajdovščini, promet bo na enaki razdalji urejen dvosmerno po že obnovljeni polovici hitre ceste. Dela bodo poleg rekonstrukcije vozišča in varnostne nadgradnje obsegala tudi sanacijo kanalizacije. Preiskave so pokazale, da je na tem delu ta močno poškodovana. Sanacijska dela na odseku so se nekoliko zamaknila, ker je bilo treba za prenovo kanalizacije pripraviti nov projekt. Obnovitvena dela na krajšem odseku hitre ceste med Selom in Vogrskim bodo potekala v sklopu iste pogodbe, kot je veljala za prenovo celotnega odseka vipavske hitre ceste med Selom in Vogrskim. Skupna vrednost celotne obnove je 16 milijonov evrov. Z dokončanjem tega dela bodo obnovljeni vsi najbolj dotrajani odseki hitre ceste med Vipavo in Šempetrom pri Gorici. V prihodnjih tednih pa bo Dars objavil nov javni razpis, s katerim bodo iskali izvajalca del za preplastitev hitre ceste čez Rebernice na odseku med Vipavo in Razdrtim. Dela naj bi stekla prihodnje leto.