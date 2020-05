Začenja se prenova Tržaške ceste v Ljubljani

Tržaško cesto bodo obnovili na odseku od Trga mladinskih delovnih brigad do priključka na parkirišče P+R Dolgi most. V ponedeljek bodo začeli obnovo prvega dela, in sicer od omenjenega trga do križišča z Langusovo. Ob tem so na občini izpostavili, da bo na območju del pločnik zaprt, promet na cestišču pa bo potekal neovirano. O nadaljnjih fazah prenove in s tem povezanih zaporah bodo na Mestni občini Ljubljani (MOL) sproti obveščali javnost.

V okviru prenove bodo poleg posodobitve komunalne infrastrukture uredili nove površine za pešce in kolesarje ter prenovili avtobusna postajališča. Občina bo zagotovila povezano kolesarsko povezavo vzdolž celotne Tržaške ceste, s čimer želijo izboljšati pogoje za kolesarje in pešce. Območje Tržaške ceste nameravajo tudi dodatno ozeleniti.

Izvajalca del sta Prenova gradbenik in PZG, vrednost investicije pa je 3,5 milijona evrov brez DDV. Delež Mestne občine Ljubljana znaša 1,6 milijona evrov brez DDV, država bo iz proračuna zagotovila 285.000 evrov brez DDV, še 1,6 milijona evrov brez DDV pa bo kohezijskih sredstev.