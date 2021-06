Začenja se prvi letošnji vročinski val

Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Tudi v petek, soboto in nedeljo bo sončno in vroče.

Kaj je vročinski val?

Vročinski val je vsako obdobje, dolgo tri ali več dni, ko povprečna dnevna temperatura preseže izbran temperaturni prag. V Sloveniji to za jugozahodni del države, ki ima omiljeno sredozemsko podnebje, pomeni, da povprečna dnevna temperatura tam doseže ali preseže 25 stopinj Celzija, navaja Arso.

Nižji deli osrednje in vzhodne Slovenije s celinskim podnebjem ta prag dosežejo s 24 stopinjami Celzija, višje ležeči predeli, ki imajo podnebje hribovitega sveta, pa pri 22 stopinjah Celzija.

Vsaj trije dnevi hude vročine že pomenijo vročinski napor, po treh dneh pa se lahko že začnejo pojavljati bolezenski znaki, ki jih povezujemo s hudo vročino, poroča Arso. Vročino še težje prenašamo, ko poleg visokih temperatur beležimo še visoko vlago.