Začenja se prvi prijavni rok za vpis v višje šole

Prosta mesta za vpis v višje strokovno izobraževanje za naslednje študijsko leto je razpisalo 47 višjih strokovnih šol – 29 javnih in 18 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Skupaj so razpisale 33 različnih študijskih programov.

Javne višje strokovne šole so razpisale največ programov na področju tehnike in proizvodnje tehnologije (34 odstotkov) ter storitev (26,86 odstotka). Zasebne višje strokovne šole pa v storitvah (35,11 odstotka) ter družbenih, poslovnih in upravnih vedah (31,99 odstotka).

Za študente višjih šol je na voljo 11.934 mest, kar je nekoliko več kot lani (11.664). Za redne študente je na voljo 4337, za izredne pa 3533. Ponudbo vpisnih mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole še s 4064 mesti.

Kandidati se lahko prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen obrazec morajo natisniti in ga podpisanega poslati skupaj z zahtevanimi dokazili priporočeno na Višješolsko prijavno službo ali skeniranega na e-naslov.