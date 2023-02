Začenja se prvi prijavni rok za vpis v višje šole

Razpisanih je 33 različnih študijskih programov. Javne višje strokovne šole razpisujejo največ programov s področja tehnike in proizvodnih tehnologij ter storitev, zasebne pa s področja storitev in družbenih, poslovnih in upravnih ved.

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih, prvi poteka do 17. marca, drugi pa od 25. do 31. avgusta.

Na univerzah se je že v petek začel prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/24. Za bodoče študente je na voljo 19.792 mest za redni in izredni študij, od tega 16.643 mest za slovenske državljane in državljane članic EU. Za Slovence brez slovenskega državljanstva bo na voljo 992 mest, za tujce iz držav, ki niso članice EU, pa 2157 mest. Prijavijo se lahko do 20. februarja.

Vpisna mesta razpisuje pet javnih visokošolskih zavodov, in sicer univerze v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Vpisna mesta razpisuje tudi 16 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo.