Pred nami prvi vročinski val, NIJZ izdal napotke

"Sprva bo vročina dokaj suha, soparnost in s tem verjetnost vročinskih neviht pa se bo postopno povečala predvsem od ponedeljka. Vročinski val bo sicer najbolj izrazit v zahodnem delu Evrope ," je na družbenem omrežju Facebook zapisala Agencija RS za okolje (Arso).

Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal napotke za ravnanje v vročih dneh. "Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v obdobju visokih temperatur lahko škodljive vplive omilimo ali preprečimo," so zapisali na spletni strani.

Ob vročih dnevih NIJZ prebivalcem svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in uživanje dovolj tekočine. Med 10. in 17. uro poiščimo senco, nosimo očala, pokrivala in UV zaščito ter spremljajmo napovedi in opozorila Arsa.

Vsak posameznik naj si v vročih dneh organizira dnevne aktivnosti tako, da lahko upošteva čim več priporočil. Še posebej moramo biti pozorni, da objekte, v katerih živimo ali delamo, ohranimo čim dlje hladne, v prostor ne spuščamo toplega zraka, okna zastremo z za sonce odbojnim materialom (polkna, žaluzije, rolete). Smiselno in priporočeno je, da se določene ukrepe organizira tudi v skupnosti.

Poleg zagotavljanja zelenih površin s senco so pomembni javno dostopni klimatizirani prostori (knjižnice, telovadnice, šole), karkoli obstaja oziroma je v določeni okolici možno. Še posebej velja za okolja, kjer so toplotni otoki in ranljivi prebivalci (otroci, starejši, nosečnice, duševno prizadeti in osebe s kroničnimi obolenji), svetujejo na NIJZ.