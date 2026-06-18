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Slovenija

Začenja se prvi vročinski val, že danes do 33 stopinj Celzija

Ljubljana, 18. 06. 2026 07.49 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Skoki s stolpa na Jesenicah

Pred nami je prvi vročinski val, ki bo vztrajal vsaj do sredine prihodnjega tedna. Že danes se bodo temperature povzpele preko 30 stopinj Celzija, v petek pa bodo najvišje dnevne vse do 34 stopinj Celzija. Ob 11. uri bo Arso predstavil trenutno vremensko sliko in prognozo za prihodnje dni.

Prvi vročinski val
Prvi vročinski val
FOTO: Arso

Danes bo povečini sončno. Zjutraj bo nekaj oblačnosti, ki se bo dopoldne umaknila. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. 

Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. 

Pred prvim vročinskim valom bo na novinarski konferenci meteorolog Branko Gregorčič predstavil trenutno vremensko sliko in prognozo za prihodnje dni, klimatologinja Katja Kozjek Mihelec bo spregovorila o vročinskih valovih v Sloveniji, predstavnik zdravstvene stroke pa bo podal priporočila za ravnanje v času visokih temperatur. Njihovo izjavo bomo prenašali v živo. 

Vroč bo tudi vikend

V soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna.

Tudi v nedeljo bo povečini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala.

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