Začenja se prvi vročinski val, že danes do 33 stopinj Celzija

Danes bo povečini sončno. Zjutraj bo nekaj oblačnosti, ki se bo dopoldne umaknila. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija.