Začenja se ropanje gozdov, inšpektorji se že ogrevajo

Nadzor je inšpekcija v sodelovanju z nadzorniki z Zavoda za gozdove Slovenije in Triglavskega narodnega parka že izvajala v avgustu, nadzori pa so potekali tudi med vikendi, in sicer na območju Pokljuke in Pohorja. V avgustovskih akcijah so inšpektorji in nadzorniki ugotavljali, da se večina ljudi sicer zaveda dejstva, da so v gozdu na obisku, in se temu primerno tudi obnaša. Obstajajo pa tudi izjeme, ki se v gozdu obnašajo nevestno. Ti uporabljajo gozdne ceste v neskladju z režimom njihove uporabe, nepravilno parkirajo svoja vozila v naravnem okolju, nabirajo gobe v mirnih conah, nabrane gobe prenašajo v plastičnih vrečkah, kurijo in kampirajo v gozdu.

Gozdarska inšpekcija je primerih nevestnega obnašanja izrekla 13 prekrškovnih ukrepov, a opozarja, da gobarska sezona v avgustu še ni bila na vrhuncu, zato kršitev predpisov s tega področja ni bilo veliko. S prihajajočim jesenskim vremenom pa gozdovi ponujajo bogato bero gob, ki jih posameznik lahko nabere največ dva kilograma za lastno uporabo.

Še nekaj nasvetov in opozoril:

Nabiralci naj bodo pozorni tudi na to, da ne nabirajo zavarovanih vrst gliv, ne nabirajo gliv na območjih, kjer je to prepovedano (različna zavarovana območja), se izogibajo mirnim conam, se izognejo obisku področij, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi, saj so tam številne gozdne prometnice poškodovane.

Prav tako lahko obiskovalec gozda rekreativno nabere na dan do dva kilograma plodov, mahov in kostanja ter največ kilogram zelnatih rastlin, razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst.