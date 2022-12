Začenja se še tretja letošnja akcija preverjanja alkoholiziranosti voznikov

Akcija bo potekala od danes do nedelje. Kot so v skupnem sporočilu za javnost pojasnili v agenciji in na policiji, lahko vozniki v času akcije Varno brez alkohola pričakujejo več policijskih kontrol. Vse policijske uprave bodo namreč izvajale poostrene nadzore, v katerih bo na kontrolnih točkah prisotnih več policistov, ki bodo ustavljali voznike in jim odrejali preizkus alkoholiziranosti. Več pozornosti kot sicer bo namenjene tudi preverjanju prisotnosti drog pri voznikih.

Namen poostrenih nadzorov je ozaveščati ljudi o tem, kako nevarna je vožnja pod vplivom različnih substanc, ki slabijo človekove psihofizične sposobnosti, in v čim večji meri preprečiti takšno neodgovorno udeležbo v prometu.

Tudi po koncu akcije lahko vozniki v tem prazničnem mesecu pričakujejo povečano število kontrol, s katerimi jih bo skušala policija odvrniti od vožnje pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi.