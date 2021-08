Začenja se sezona alergenega cvetnega prahu ambrozije

Obremenitev zraka s cvetnim prahom ambrozije je zaenkrat še nizka, vendar se bo postopoma povečala do srednje visoke, so zapisali na spletnih straneh Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Do srednje visoke se bo povečala obremenitev s cvetnim prahom pelina, ki je lahko ob tleh in v bližini rastlin še štirikrat večja.

Na Primorskem je koncentracija peloda ambrozije nižja, kot na primer v severovzhodnem delu Slovenije, kjer so obremenitve najvišje in trajajo najdlje časa, je pojasnila Andreja Kofol Seliger iz NLZOH. Ambrozija postaja vse pomembnejši alergen, ker se je v Sloveniji po drugi svetovni vojni močno razširila. Po Sloveniji zadnja leta izvajajo ukrepe za zatiranje širjenja ambrozije, ki vključujejo puljenje pred cvetenjem. Je pa pri tem smiselno uporabiti vsaj zaščitne rokavice.

Nekoliko večja obremenitev s cvetnim prahom ambrozije bo na območju Lendave, kjer so že izmerili prek 20 zrn v kubičnem metru zraka, obremenitve bodo tu srednje do visoke. V Primorju bodo prisotna zrna trav, pelina, trpotca, metlikovk in prva zrna ambrozije, vendar bo obremenitev s cvetnim prahom v splošnem nizka.

"Ambrozija je invazivna tujerodna rastlina, njen pelod je tako oblikovan, da dolgo ostaja v zraku in je dobro ploven," je dodala. Zaradi zelo visoke produkcije peloda in dobre plovnosti lahko dosegajo tudi koncentracije visoke vrednosti in tak pelod lahko potuje na krajše oziroma na daljše razdalje, še dodaja Kofol Seligerjeva.

To so alergeni, ki se nahajajo v zraku, zato je skoraj nemogoče, da bi se jim popolnoma izognili, lahko pa uvedemo nekatere ukrepe, ki bodo zmanjšali izpostavljenost. To lahko po njenih navedbah naredimo tako, da "izbiramo čas sprehodov in zunanjih aktivnosti takrat, ko obremenitve niso najvišje". Če gre za bližnji vir ambrozije, so najvišje obremenitve v dopoldanskem času, začne se že po šesti uri zjutraj, in v popoldanskem času, medtem ko se zvečer obremenitev zniža.

Kdor meni, da ima alergijo na cvetni prah ambrozije, je po mnenju Kofol Seligerjeve dobro, da obišče zdravnika za postavitev diagnoze. Prav tako zdravnika lahko obišče, če so simptomi zelo moteči, sicer pa se je priporočljivo izogibati preveliki izpostavljenosti ambroziji. Simptomi alergijskega rintisa so lahko pridruženi tudi pri bolnikih z astmo, takrat pa je, kot pravi Kofol Seligerjeva, "jasno, da je treba obiskati zdravnika". Kot še pišejo na NLZOH, so poleg cvetnega prahu na vseh merilnih postajah zaznali tudi visoke obremenitve s sporami plesni. K visoki obremenitvi pomembno prispevajo žetev, košnja in druga opravila na poljih.