Začenja se sojenje domnevnim ugrabiteljem 79-letnega Belokranjca

Vsi trije so obdolženi, da so 8. maja, potem ko naj bi v Beli krajini nezakonito prečkali slovensko mejo, ugrabili domačina, ga zvezali, strpali v prtljažnik njegovega avtomobila in se z avtomobilom odpeljali proti italijanski meji. Pred mejo naj bi avto z ugrabljenim Belokranjcem zapustili in pot peš nadaljevali v Italijo, kjer so jih prijeli italijanski varnostni organi in jih vrnili slovenski policiji.