Začenja se sojenje vzgojiteljici zaradi surovega ravnanja z otroki

Oktobra 2018 je v javnosti završalo ob objavi posnetkov ravnanja z malčki v zasebnem varstvu Kengurujčki na Viču v Ljubljani, ki so jih pridobili na TV Slovenija. Stekla je policijska preiskava, vključile so se tudi druge službe in čez dobro leto je Policija vložila kazensko ovadbo zaradi surovega ravnanja na škodo desetih otrok.