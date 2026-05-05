Slovenija

Začenja se splošna matura

Ljubljana, 05. 05. 2026 06.37 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Šolski test

Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol bodo v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo - esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita spomladanskega roka splošne mature se je prijavilo 7251 kandidatov, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.

Letošnji tematski sklop Klanec, Nekoč, Danes, Vedno? za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Ivana Cankarja Na klancu ter Tine Vrščaj Na Klancu.

Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja s pisanjem drugega dela izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. Dijaki bodo 30. maja pisali izpit iz angleščine in 6. junija iz matematike. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo še 9., 11. in 17. junija. Med 1. in 18. junijem pa bodo na vrsti pisni izpiti iz izbirnih predmetov.

Ustni izpiti bodo potekali na šolah med 10. in 23. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 13. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov, od 7. ure zjutraj, maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

