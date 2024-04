Začenja se študentska krvodajalska akcija Častim pol litra

Kot so sporočili iz Študentske organizacije Slovenije, želijo s skupno krvodajalsko akcijo študente ozaveščati o pomenu krvodajalstva in jih spodbujati k aktivnemu krvodajalstvu tudi po koncu študija. Seznam terminov in krajev je objavljen na njihovi spletni strani.

V Ljubljani bo akcija potekala v Zavodu za transfuzijsko medicino od danes do srede. V Mariboru bo ta danes v prostorih Študentskega kulturno-prireditvenega centra Štuk in v torek v prostorih Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor. V Izoli pa bo akcija med 23. in 26. aprilom v prostorih Centra za transfuzijsko dejavnost Izola, so navedli.

Vodja študentske krvodajalske akcije v Mariboru Staš Vegi je navedel, da se je število študentov krvodajalcev v zadnjih letih vrnilo na predcovidno raven. "Mladi se zavedajo, kako pomembna je vsaka kaplja krvi," so njegove besede povzeli v Študentski organizaciji Univerze v Mariboru.