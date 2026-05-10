PRENOS V ŽIVO: Tek se je začel, teče več kot 4500 ljudi

Slovenski del prireditve je bil letos razprodan že marca, so pred časom sporočili organizatorji. Dogodek po vsem svetu poveže tekače v pomoči pri iskanju zdravila za poškodbe hrbtenjače in bo letos potekal že 13. Lani se je nanj prijavilo več kot 310.000 ljudi, s startninami so zbrali 8,6 milijona evrov. Tekači po vsem svetu startajo istočasno, pol ure zatem jim začnejo usklajeno slediti zasledovalna vozila.

Dobrodelni tek Wings for Life Damjan Žibert

Najboljši smučarski skakalec minule zime Prevc se veseli novega izziva. "Ta dogodek ustvari posebno klimo, dobro kulturo, ki združi ogromno ljudi, zbere veliko sredstev, da se lahko nadaljuje razvoj rešitev za ljudi, ki imajo težave s hrbtenjačo. Zato je pomembno, da vsi nekaj doprinesemo k temu," je menil Prevc, ki je v začetku tedna z reprezentanco začel priprave na poolimpijsko zimo.

Letos bodo tekači naredili krog po prestolnici, v smeri Bežigrada, Šiške, okoli Rožnika in nato nazaj proti centru. Tekače bo nato pot peljala preko Domžal, Šmarce do Kamnika. Za najvztrajnejše se bo pot nadaljevala preko Komende in Lahovč proti Vodicam. V Sloveniji je za tek, ki se bo začel ob 13. uri, prijavljenih več kot 4500 tekačev.

Teče se na šestih kontinentih