Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Zgodba se razvija

PRENOS V ŽIVO: Tek se je začel, teče več kot 4500 ljudi

Ljubljana, 10. 05. 2026 12.31 pred 58 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA N.V.
Dobrodelni tek Wings for Life

Ljubljana bo danes gostila enega od osmih uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem ciljna črta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugimi sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc.

Slovenski del prireditve je bil letos razprodan že marca, so pred časom sporočili organizatorji. Dogodek po vsem svetu poveže tekače v pomoči pri iskanju zdravila za poškodbe hrbtenjače in bo letos potekal že 13. Lani se je nanj prijavilo več kot 310.000 ljudi, s startninami so zbrali 8,6 milijona evrov.

Tekači po vsem svetu startajo istočasno, pol ure zatem jim začnejo usklajeno slediti zasledovalna vozila.

Najboljši smučarski skakalec minule zime Prevc se veseli novega izziva. "Ta dogodek ustvari posebno klimo, dobro kulturo, ki združi ogromno ljudi, zbere veliko sredstev, da se lahko nadaljuje razvoj rešitev za ljudi, ki imajo težave s hrbtenjačo. Zato je pomembno, da vsi nekaj doprinesemo k temu," je menil Prevc, ki je v začetku tedna z reprezentanco začel priprave na poolimpijsko zimo.

Preberi še 10. maja spet tečemo za ti ste, ki tega ne morejo, lovil nas bo tudi Domen Prevc

Letos bodo tekači naredili krog po prestolnici, v smeri Bežigrada, Šiške, okoli Rožnika in nato nazaj proti centru. Tekače bo nato pot peljala preko Domžal, Šmarce do Kamnika. Za najvztrajnejše se bo pot nadaljevala preko Komende in Lahovč proti Vodicam.

V Sloveniji je za tek, ki se bo začel ob 13. uri, prijavljenih več kot 4500 tekačev.

Teče se na šestih kontinentih

Kot je povedal komentator teka Jure Tepina, je to veliko globalno gibanje, tečejo na Hrvaškem, Poljskem, Nizozemskem, Japonskem, v Nemčiji in Združenemu kraljestvu, pa tudi v ZDA, v Peruju, Braziliji in drugje. 

"To je športni dogodek za vse, praznuje se življenje," je poudaril.

wings for life tek domen prevc

BLOG: Hormoni niso pokvarjeni, telo je preobremenjeno

24ur.com 10. maja spet tečemo za ti ste, ki tega ne morejo, lovil nas bo tudi Domen Prevc
24ur.com 'Osvojili smo 50 odstotkov vseh medalj v zgodovini samostojne Slovenije'
24ur.com Reševanje smučarskih skokov, ali hvala, Slovenci?
24ur.com Na tekih Wings for life zbrali 8,6 milijona evrov
24ur.com Lani Kolovrat, letos Krvavec: pričakujejo več tisoč navijačev
24ur.com Vse je nared za dobrodelni tek Wings for Life
24ur.com Pred veslaškim EP Slovenci enotni: Cilj so olimpijske vozovnice
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
10. 05. 2026 13.29
Pa gledajo skorumpiranega jankoviča- ne hvala!!!
Odgovori
+1
1 0
tianot
10. 05. 2026 13.02
Top zadeva
Odgovori
+0
3 3
bibaleze
Portal
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699