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Slovenija

Janković: Mirno čakam na referendum. Ta ne odloča o ničemer

Ljubljana, 07. 07. 2026 09.45 pred 1 uro 4 min branja 7

Avtor:
Ne.M. STA +1
Predčasno glasovanje na referendumom o parkirnem odloku

Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v ljubljanski občini se je na Gospodarskem razstavišču začelo tridnevno predčasno glasovanje. Čeprav je občina sporni odlok umaknila, pobudniki referenduma pri njem vztrajajo. Mestni upravi očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne.

V kampanji pred referendumom o spremenjenem odloku o urejanju prometa v Ljubljani sodeluje šest organizatorjev. To so stranke Glas za otroke in družine, Levica, Vesna, Piratska stranka Slovenije in Mi, socialisti ter Klemen Fajs kot fizična oseba.

Fajs je sicer član Civilne iniciative za Ljubljano, kjer ocenjujejo, da je omenjeni parkirni odlok postal simbol vsega, kar je pri vodenju Ljubljane narobe. "Ko smo Ljubljančanke in Ljubljančani zbrali 14.051 za razpis referenduma, bi moral župan narediti eno samo stvar - stopiti pred ljudi in dovoliti, da odločijo. Namesto tega je poskusil umakniti odlok in s tem pobegniti politični odgovornost za svoje rokohitrstvo," je prejšnji teden na novinarski konferenci dejal Fajs.

Predčasno glasovanje na referendumom o parkirnem odloku
Predčasno glasovanje na referendumom o parkirnem odloku
FOTO: Bobo

Po mnenju Civilne iniciative odlok ni škodljiv le za stanovalce na območjih parkirišč po ZVEtL-1, temveč za vse občanke in občane Ljubljane. Številni bodo po novem plačevali višje stroške parkiranja, ko bodo prihajali na delo ali obiskovali družino in prijatelje, ki živijo v soseskah, kot so Fužine, Štepanjsko naselje ali Šiška.

Mestno občino Ljubljana zato pozivajo, da javno pove, katera zemljišča v ljubljanskih soseskah so v postopkih ZVEtL-1, koliko stanovanjskih enot je od teh zemljišč odvisnih in v koliko primerih MOL nastopa proti etažnim lastnikom.

"Dilema ni več samo, kje bodo ljudje parkirali. Vprašanje je, ali MOL sploh ve, na čigavih zemljiščih uvaja svoje režime? To, da občina najprej desetletja dopušča zemljiškoknjižno zmedo, potem pa ravno to zmedo uporabi za to, da stanovalcem zaračuna parkiranje pred lastnim dvoriščem, je nepredstavljivo in nedopustno," so opozorili.

Spomnili so, da so prenovo trajnostne mobilnosti in zeleni prehod mesta obljubljali že v dokumentu Vizija Ljubljana 2025. V njem je bila izrecno napovedana uvedba tramvajskega sistema, enoten sistem vozovnic, avtobusi na vodik ter sistem "Parkiraj in se pelji" na vseh glavnih vstopnih točkah v mesto. Vizija je prav tako obljubljala, da bo Ljubljana do leta 2025 delovala izključno na obnovljive in alternativne vire energije, skupaj z voznim parkom vodikovih avtobusov in hranilniki sončne energije. Med najpomembnejšima strateškima projektoma Vizije Ljubljana 2025 je bila tudi modernizacija železniškega vozlišča in izgradnja Potniškega centra Ljubljana. "V letu 2026, projekt še vedno ni dokončan in že skoraj dve desetletji spremljajo zamude, spremembe načrtov in številne zaplete," so zapisali.

Jankoviću so izrekli rumeni karton, ker da MOL ni uresničila obljube o zelenem prehodu ter za uvedbo parkirnega odloka pod pretvezo zelenega prehoda, brez zagotovljenih učinkovitih alternativ za prebivalce.

Predčasno glasovanje na referendumom o parkirnem odloku
Predčasno glasovanje na referendumom o parkirnem odloku
FOTO: Bobo

Janković: Nedeljski referendum ne odloča o ničemer

"Vsak ima pravico, da se organizira po svoje, ampak očitno je, da iščejo pozornost s tistimi točkami, ki nimajo zveze z referendumom," se je na današnji redni tedenski novinarski konferenci na ponedeljkovo akcijo Civilne iniciative za Ljubljano, ko so s stolpa na Ljubljanskem gradu izobesili rumeno zastavo, odzval ljubljanski župan Zoran Janković.

Ponovil je, da nedeljski referendum ne bo odločal o ničemer, saj je mestni svet sporni odlok o urejanju prometa v Ljubljani umaknil. "Z mirnostjo čakam na referendum, ne bom se ga udeležil, niti o njem ne govorim, saj nismo udeleženi v kampanji. Govorim samo o dejstvih. Nič ne navijam in nikogar k ničemur ne pozivam. Dejstvo je, da ta referendum ne bo odločil o ničemer, odloča o odloku ki ga ni več," je dejal.

Dotaknil se je tudi vizije občine do leta 2045, do katere so bili prav tako kritični v civilni iniciativi. "Vidite, da delamo dolgoročno in da je vse, kar počnemo, narejeno v dobro Ljubljančanov. Izzivam kogarkoli, da pove, kaj v viziji manjka, naj doda kakšno stvar," je pozval. Ob tem je izpostavil, da ima Ljubljana 120 mednarodnih nagrad in priznanj, tudi s področja urbanizma, kar pritrjuje, da gre razvoj mesta v pravo smer.

Zoran Janković
Zoran Janković
FOTO: Bobo

V Pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Napoveduje se tudi pobuda za ustavno presojo sklepa o umiku. Občina je medtem pridobila pravno mnenje Cirila Ribičiča, Franca Grada, Igorja Kaučiča in Domna Končana, ki potrjuje dopustnost umika odloka.

Predčasno glasovanje na referendumom o parkirnem odloku
Predčasno glasovanje na referendumom o parkirnem odloku
FOTO: Bobo

To bo sicer tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna podpisna akcija občanov. Pobudniki nasprotujejo delu odloka, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk (15.a, 15.b in 15.c člen), ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na seji dne 23. 3. 2026?"

Volilnih upravičencev, ki se bodo na referendumu lahko izrekli, je v Ljubljani okoli 227.400. Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi bo odlok zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh volivcev oz. okoli 45.500.

referendum parkiranje mol ljubljana zoran janković

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KOMENTARJI7

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Anion6anion
07. 07. 2026 14.52
Škoda denarja.
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
07. 07. 2026 14.42
Za občane so dovolilnice boljša izbira. Za skromjih 60 eur na leto bo pred njihovimi vrati prazno parkirno mesto.
Odgovori
+1
1 0
Primula1
07. 07. 2026 14.28
Odloča Zoran, odloča. O tebi. Ljudje imajo tebe in tvojih rabot preko glave in te bodo spokali, če sam nočeš oditi!
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
07. 07. 2026 14.23
V eni luknji 20 kvadratov 14 ljudi in 15 avtomobilov....)) Dec jih pozna iz prve roke. Povsod imajo parkirne abonmaje razen v Žabjaku, Fužinah..in ŠTEPANCI...samo vprašanje časa kdaj bodo zahtevali Komunalo in internet zastojn..??
Odgovori
+2
2 0
Darko32
07. 07. 2026 14.15
KO beremo to glede samovolje BALKANSKEGA luzerja se resno vprašam kdo se dela norca iz SLOVENSKEGA naroda. Zato je ta referendum podlaga, da spakira ta mafijoz.
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+2
2 0
Don Muri
07. 07. 2026 14.15
Tokrat podpiram Jankoviča
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+0
2 2
SpamEx
07. 07. 2026 11.30
Zoki spoki
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+2
3 1
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