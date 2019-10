Začenja se vojaška vaja Sokol II

- Uporaba manevrskega streliva in preleti helikopterjev med 17. in 22. uro.

- Priprave na delovanje v popoldanskem in nočnem času in nočitev na območju delovanja.

Tovrstna usposabljanja omogočajo pripadnikom Slovenske vojske pridobivanje novih znanj in dragocenih izkušenj, potrebnih za izvajanje osnovne naloge, ki je obramba domovine, ter ostalih nalog delovanja v okviru zavezništva. S svojimi znanji in tehniko, ko je to potrebno, slovenski vojaki pomagajo tudi v zaščiti in reševanju ter ob naravnih in drugih nesrečah.