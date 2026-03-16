Začenja se vpis ljudskih obveznic: obrestna mera 2,6 odstotka

Vpis bo možen v 68 poslovalnicah NLB, 71 poslovalnicah OTP banke, osmih poslovalnicah BKS Bank ter prek družbe Ilirika v 14 lastnih poslovalnicah in 288 poslovalnicah Pošte Slovenije, so sporočili iz ministrstva za finance.

Minimalni znesek vpisa znaša 1000 evrov, maksimalni pa 250.000 evrov. Izdajatelj ni omejil skupnega nominalnega zneska izdaje, vendar si pridržuje pravico, da bo izdal manjše število obveznic, kot jih bodo vlagatelji vpisali.

Obveznice lahko vpišejo tudi mladoletne fizične osebe. Vpis obveznic bo možen prek individualnih naložbenih računov za finančne instrumente, ki so zaživeli prejšnji teden.

Obveznice bodo po izdaji uvrščene na Ljubljansko borzo, kjer bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli.