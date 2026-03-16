Slovenija

Začenja se vpis ljudskih obveznic: obrestna mera 2,6 odstotka

Ljubljana , 16. 03. 2026 07.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Začetek vpisovanja ljudskih obveznic

Na vpisnih mestih po državi se bo začelo vpisovanje tretje izdaje ljudskih obveznic, namenjenih fizičnim osebam s prebivališčem v Sloveniji. Ponudba obveznic bo trajala do 27. marca do 12. ure. Njihova ročnost bo tri leta, letna obrestna mera bo znašala 2,60 odstotka. Obseg izdaje bo odvisen od zanimanja vlagateljev.

Vpis bo možen v 68 poslovalnicah NLB, 71 poslovalnicah OTP banke, osmih poslovalnicah BKS Bank ter prek družbe Ilirika v 14 lastnih poslovalnicah in 288 poslovalnicah Pošte Slovenije, so sporočili iz ministrstva za finance.

Koliko boste lahko vložili?

Minimalni znesek vpisa znaša 1000 evrov, maksimalni pa 250.000 evrov. Izdajatelj ni omejil skupnega nominalnega zneska izdaje, vendar si pridržuje pravico, da bo izdal manjše število obveznic, kot jih bodo vlagatelji vpisali.

Obveznice lahko vpišejo tudi mladoletne fizične osebe. Vpis obveznic bo možen prek individualnih naložbenih računov za finančne instrumente, ki so zaživeli prejšnji teden.

Obveznice bodo po izdaji uvrščene na Ljubljansko borzo, kjer bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli.

Začetek vpisovanja ljudskih obveznic
Začetek vpisovanja ljudskih obveznic
Ob tej priložnosti bodo dopoldne na ministrstvu za finance pripravili novinarsko konferenco, na kateri bodo o izdaji in priložnostih na kapitalskem trgu govorili minister za finance Klemen Boštjančič, vodja primarnega trga kapitala NLB Branko Gregorec, predsednik uprave OTP banke Andras Hamori, predsednik uprave borznoposredniške hiše Ilirika Igor Štemberger in vodja BKS Bank Jana Benčina Henigman.

Za koga so obveznice smiseln nakup?

Nakup ljudske obveznice je smiseln za tiste, ki se zavedajo pomena varčevanja, a so tveganju iz takih ali drugačnih razlogov nenaklonjeni, je za naš portal že pojasnil dr. Aljoša Valentinčič iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Takšen primer je denimo varčevalec, ki ima le še nekaj let do upokojitve in nima časa nadomestiti morebitnih izgub na trgu. Mladi pa naj pred tem razmislijo o kakšni bolj tvegani naložbi, svetuje. 

Preberi še Ljudske obveznice in slovenski varčevalci: Kdo naj jih kupi, kakšen je donos?

Kot poudarja, se v Sloveniji ljudje pogosto spominjajo preteklih negativnih izkušenj iz trga kapitala. Vendar je tu seveda treba povedati, da so delnice popolnoma drug finančni instrument, ki je že v osnovi bolj tvegan od obveznic, donosi niso vnaprej znani, fiksni, in tudi izdajatelj ni varna država, temveč zasebna podjetja, pojasnjuje. Glede varnosti obveznic v primerjavi z bančnim depozitom bistvene razlike za povprečnega varčevalca ni. Le za zelo velike zneske bi morda lahko teoretično razglabljali o večjem tveganju obveznic, ker so bančne vloge zavarovane, vendar je to res le teorija, dodaja. 

ljudske obveznice izdaja

VITAPUR - AD VITA 1
  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
