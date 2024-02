Začenja se vpisovanje ljudskih obveznic za državljane

Obveznice bodo dostopne na 249 vpisnih mestih po državi, in sicer prek petih distributerjev, to so banke NLB, Nova KBM, BKS in SKB ter borzno-posredniška družba Ilirika. Konkretneje – na voljo bodo v 37 poslovalnicah NLB, 45 poslovalnicah Nove KBM, 109 poslovalnicah Pošte Slovenije, osmih poslovalnicah BKS, 46 poslovalnicah SKB ter štirih poslovalnicah Ilirike.

Vpisovanje ljudskih obveznic se bo začelo danes ob odprtju poslovalnic in bo trajalo do 16. februarja do 12. ure. Na voljo bodo za vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Pozneje, ko bodo uvrščene na trgovanje na Ljubljanski borzi, bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdor koli.

Da bi omogočili sodelovanje čim večjemu številu vlagateljev, je minimalni znesek vpisa določen pri 1000 evrov oz. pri vrednosti ene obveznice, maksimalni pa pri 100.000 evrov (100 obveznic). Pozneje, ko bodo uvrščene na trgovanje na Ljubljansko borzo, omejitev glede obsega trgovanja ne bo.