Začetek vpisa obveznic za državljane

Druga izdaja tako imenovanih ljudskih obveznic, namenjenih fizičnim osebam s prebivališčem v Sloveniji, bo dostopna na 268 vpisnih mestih po državi, in sicer prek štirih distributerjev, to so banke NLB, OTP banka in BKS Bank ter borzno-posredniška družba Ilirika.

Vpisovanje ljudskih obveznic se bo začelo danes ob odprtju poslovalnic in bo trajalo do 21. marca do 12. ure. Na voljo bodo za vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Po 1. aprilu, ko bodo uvrščene na trgovanje na Ljubljanski borzi, bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli.

Minimalni znesek vpisa je določen pri 1000 evrov oz. pri vrednosti ene obveznice, maksimalni pa pri 250.000 evrov, kolikor bo treba odšteti za 250 obveznic.

Za oddajo naročila za nakup obveznic mora imeti vlagatelj pri banki ali borzno-posredniški hiši odprt trgovalni račun. Če ga še nima, bo lahko to storil ob oddaji naročila za obveznice. Pri tem bo potreboval osebni dokument, številko bančnega računa, davčno številko ter enotno matično številko občana.

Obveznice za fizične osebe so primerne predvsem za vlagatelje, ki imajo nekaj privarčevanih sredstev in jih na kratek in srednji rok ne bodo potrebovali, hkrati pa niso naklonjeni prevzemanju finančnih tveganj na kapitalskih trgih, pravijo na finančnem ministrstvu.