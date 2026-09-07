Začenja se zbiranje podpisov podpore za kandidate na lokalnih volitvah

Za vložitev kandidature je treba zbrati podpise najmanj odstotka volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in zgornjo mejo največ 1000 podpisov. Točne podatke o potrebnem številu podpisov za posamezno občino lahko občani preverijo na spletnih straneh svojih občin ali pri občinskih volilnih komisijah. Svojo podporo pa lahko oddajo osebno na pristojni upravni enoti z izpolnitvijo ustreznega obrazca, je pojasnila ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs.

Tokrat sprememba

Pomembna sprememba v primerjavi z volitvami pred štirimi leti je poenotenje števila podpisov podpore, ki so potrebni za kandidaturo za župana in za občinski svet, je opozorila ministrica. Prej je namreč veljalo, da je pri županskih kandidaturah potrebno število podpisov najmanj dva odstotka od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

Zadnji dan za vložitev kandidatur je 15. oktober. FOTO: Profimedia

Politične stranke določajo svoje kandidate po postopku, ki je opredeljen z njihovimi notranjimi pravili, pri tem pa velja, da smejo pri določanju kandidatov v posamezni občini sodelovati izključno tisti člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v tej občini. Izbira kandidatov mora potekati s tajnim glasovanjem. Končni nabor kandidatov za lokalne volitve bo znan 15. oktobra, ko je zadnji dan za vložitev kandidatur.