Začenja se zbiranje podpisov za kandidate na lokalnih volitvah

Kandidate in liste kandidatov za občinski svet določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Medtem ko politične stranke kandidate in kandidatne liste določijo v skladu s svojimi pravili na tajnem glasovanju, morajo nestrankarski kandidati in kandidatne liste za nastop na volitvah zbrati zadostno število podpisov volivk in volivcev.

Kandidata za člana občinskega sveta oz. listo kandidatov mora s podpisi podpreti najmanj odstotek volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Za vložitev kandidature za župana pa se zahtevajo podpisi najmanj dveh odstotkov volivcev, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.