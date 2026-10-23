Začenja se zbiranje podpisov za omejitev županskih mandatov

Pobudo za spremembo zakona o lokalnih volitvah sta v DZ vložila sopredsednika stranke Ljubljana smo vsi Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič. Kot sta pojasnila, predlog predvideva največ tri zaporedne štiriletne mandate, kar pomeni, da bi lahko ista oseba občino neprekinjeno vodila največ dvanajst let. Po prekinitvi zaporedja mandatov pa bi lahko ponovno kandidirala.
"Temeljni cilj novele je, da v Sloveniji dvignemo demokratične standarde. Prepričani smo, da županska funkcija ni lastnina in je začasna," je ob vložitvi pobude pojasnil Rop, sicer tudi kandidat za župana Ljubljane.
Predlog vsebuje tudi prehodno ureditev. Župani, ki so pred uveljavitvijo zakona že opravili tri ali več zaporednih mandatov, bi lahko kandidirali še na prvih rednih lokalnih volitvah po njegovi uveljavitvi. Če bi bili ponovno izvoljeni, po izteku tega mandata na naslednjih rednih lokalnih volitvah v isti občini ne bi mogli ponovno kandidirati.
Pobudo volivcem za vložitev predloga zakona lahko sicer da vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje državljanov. Če pobudnikom uspe zbrati 5000 podpisov podpore, predsednik DZ po prejemu predloga zakona z zadostnim številom podpisov podpore obvesti poslance o začetku zakonodajnega postopka.
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