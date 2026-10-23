Začenja se zbiranje podpisov za omejitev županskih mandatov

Pobudo za spremembo zakona o lokalnih volitvah sta v DZ vložila sopredsednika stranke Ljubljana smo vsi Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič. Kot sta pojasnila, predlog predvideva največ tri zaporedne štiriletne mandate, kar pomeni, da bi lahko ista oseba občino neprekinjeno vodila največ dvanajst let. Po prekinitvi zaporedja mandatov pa bi lahko ponovno kandidirala.

"Temeljni cilj novele je, da v Sloveniji dvignemo demokratične standarde. Prepričani smo, da županska funkcija ni lastnina in je začasna," je ob vložitvi pobude pojasnil Rop, sicer tudi kandidat za župana Ljubljane.