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Slovenija

Začenja se zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu

Ljubljana, 01. 09. 2026 08.21 pred 18 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA
Sindikati vložili podpise za referendum

Sindikalne centrale bodo začenjajo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričane so, da je zakon škodljiv in pomeni razgradnjo socialne države. Vsaj 40.000 podpisov volivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra.

Sindikati bodo k oddaji overjenega podpisa pozivali na stojnicah pred upravnimi enotami. Danes jih bodo vodstva šestih reprezentativnih sindikalnih central oddala na Upravni enoti Ljubljana. Na posebni spletni strani imajo poleg argumentov proti zakonu objavljena tudi navodila za dodajo podpisa z digitalnim potrdilom.

Kot so povedali v ponedeljek na novinarski konferenci, pričakujejo, da bodo potrebnih 40.000 podpisov zbrali pred iztekom 35-dnevnega roka.

Da se lahko podpisi začnejo zbirati danes, je določilo ustavno sodišče, ko je razveljavilo sklep DZ o nedopustnosti referenduma. Sindikati so pobudo za referendum, za vložitev katere je potrebnih 2500 podpisov, podprli z več kot 47.000 podpisi, ki so jih zbrali v treh delovnih dneh.

Predstavniki sindikatov s podpisi v podporo referendumu.
Predstavniki sindikatov s podpisi v podporo referendumu.
FOTO: Damjan Žibert

Pobudniki referenduma trdijo, da ni potrebe po interventnih ukrepih in da omnibus zakon, ki posega v več kot 10 drugih zakonov, uvaja sistemske spremembe, ki škodijo delavcem in slabijo javne blagajne.

Kritični so do uvedbe socialne kapice, ki je predvidena pri 7500 evrih bruto plače in bi prinesla nižje prilive v socialne blagajne. Opozarjajo tudi na izpad v pokojninski blagajni, med drugim zaradi sprememb pri obravnavi upokojencev, ki še delajo – ti bi po novem prejemali polno pokojnino, bi bilo pa nadaljevanje dela ob izpolnjenih pogojih za upokojitev odvisno od soglasja delodajalca.

Izpostavljajo tudi nižje prilive zaradi oprostitve plačila prispevka za dolgotrajno oskrbo za določene skupine ter zvišanja praga za obdavčitev samostojnih podjetnikov po sistemu normiranih odhodkov in znižanja prispevkov za samozaposlene in kmete. Ne strinjajo se s predvidenim znižanjem obdavčitve oddajanja stanovanj in z zamikom strožje regulacije kratkoročnega oddajanja.

Menijo, da bodo negativne posledice imele tudi spremembe v zdravstvu, kjer je med drugim predvidena odprava prepovedi dela zdravstvenih delavcev, ki so zaposleni v javni zdravstveni mreži, pri zasebnikih, ter prepovedi sklepanja pogodb med javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki.

Glede predvidnega znižanja davka na dodano vrednost za nekatera osnovna živila menijo, da bi bile potrebne varovalke, da bi se znižanje davka dejansko odrazilo v nižjih končnih cenah, ne pa v višjih maržah in dobičkih trgovcev.

Sindikati poudarjajo, da gre pri zahtevi za referendum za njihovo samostojno akcijo, brez povezave s politiko. Iz opozicijske SD so sicer v ponedeljek sporočili, da bodo sodelovali pri zbiranju podpisov, pri čemer da bodo "v sodelovanju s sindikati, organizacijami civilne družbe in opozicijskimi strankami aktivni po vsej Sloveniji".

Zakon je bil še pred vzpostavitvijo nove vlade sprejet na predlog poslancev NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS. Trdijo, da so spremembe ob negotovi geopolitični situaciji v svetu in grozeči energetski krizi nujne, da se izboljša konkurenčnost slovenskega gospodarstva in poveča neto prihodek ljudi.

Zakon so podprle vse delodajalske organizacije, naklonjeni so mu tudi v zdravniških organizacijah.

Danes bodo stekla tudi opravila pred referendumi, ki bodo 11. oktobra. Kampanja za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter tri posvetovalne referendume – o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za Radiotelevizijo Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbenokoristna dela ter o volilni pravici na lokalnih volitvah – se bo začela 11. septembra, predčasno glasovanje bo med 6. in 8. oktobrom.

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01. 09. 2026 08.49
Sindikati zbirajo podpise za referendum proti višjim plačam...🙃 Samo v Sloveniji je mogoce kaj takega....rdeca elita brani svoje privilegije....
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