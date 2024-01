Začenjajo se pogajanja med Fidesom in vladno stranjo

Sindikat je po lastnih navedbah v torek dopoldne prejel vabilo na pogajanja ob 14. uri. Vladno stran so obvestili, da zaradi poteka stavke pogajanj v tem terminu ni možno izvesti, hkrati pa predlagali začetek pogajanj po 17.30. Nato pa so sporočili, da se bodo pogajanja zaradi objektivnih razlogov začela danes ob 12. uri.

V Fidesu so ob tem vladno pogajalsko skupino prosili, da jim najpozneje do 9. ure pošlje protipredlog aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike ter k posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, "da začnejo po vrstnem redu zapirati točke stavkovnih zahtev".

V sindikatu si namreč želijo ureditev plač in plačnega sistema zdravnikov na način, ki bo ločen in neodvisen od splošnega sistema plač v javnem sektorju – nova ureditev bi se začela uporabljati najkasneje 1. julija 2024. Ob tem pa si želijo sprejetje dveh aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, v katerih bi določili karierno pot zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij.