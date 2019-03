Začenjajo se spomladanska dela na avtocestah, številni odseki bodo zaprti

Ta konec tedna se na slovenskem avtocestnem omrežju izvajajo različna gradbena dela, ki bodo vplivala na pretočnost prometa. Delno bodo zaprti štajerska avtocesta, šentviški predor in vipavska hitra cesta, pa tudi na primorski avtocesti lahko, predvsem v soboto, pričakujemo zastoje.

Delna zapora na Ravbarkomandi Od sobote, 30. marca 2019, od 13. ure do nedelje, 31. marca 2019, do 15. ure bo na odseku avtoceste A1 med Vrhniko in Brezovico (Log–Brezovica) proti Ljubljani na razdalji 1 km zaprt vozni pas zaradi krpanja vozišča. Promet bo potekal po prehitevalnem pasu.

Na odseku avtoceste A1 med Logatcem in Postojno, na območju viadukta Ravbarkomanda, bodo potekala dela za dokončanje obnove viadukta. Promet je urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje po levem viaduktu (gledano iz smeri Ljubljane proti Kopru). Desni viadukt bo zaradi dokončanja rekonstrukcije stebrov oz. podporne konstrukcije zaprt predvidoma do začetka letošnjih poletnih počitnic, ko bodo obnovitvena dela na 46 let starem objektu v celoti zaključena.

Dolgotrajna obnova viadukta Ravbarkomanda. FOTO: Aljoša Kravanja

Zapora štajerske avtoceste Od petka, 29. marca 2019, od 21. ure do nedelje, 31. marca 2019, do 16. ure je predvidena še zadnja popolna zapora na odseku avtoceste A1 med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaradi vzdrževalnih del v predorih Jasovnik, Trojane in Podmilj. Zaprti bodo tudi naslednji uvozi oziroma izvozi na priključkih: - priključek Blagovica: uvoz proti Mariboru; - priključek Trojane: uvoz proti Ljubljani, uvoz proti Mariboru in izvoz proti Mariboru. Obvoz bo urejen po vzporedni državni cesti. Voznikom osebnih vozil priporočamo obvoz skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje.

Od petka, 29. marca 2019, od 20. ure do ponedeljka, 1. aprila 2019, do 5. ure bo na odseku avtoceste A1 med priključkoma Fram in Slivnica promet potekal le po eni polovici avtoceste dvosmerno zaradi nujnih vzdrževalnih del na smernem vozišču proti Mariboru. Hitra cesta skozi Vipavsko dolino Od sobote, 30. marca 2019, od 6.30 do nedelje, 31. marca 2019, do 20. ure je predvidena popolna zapora hitre ceste H4 med razcepom Nanos in Vipavo v obe smeri vožnje. Promet bo preusmerjen na vzporedno regionalno cesto Razdrto–Vipava. Iz smeri Ljubljane ter Kopra bo možen izvoz na priključku Razdrto, uvoz nazaj na avtocesto pa na priključku Vipava. Iz smeri Nove Gorice lahko vozniki zapustijo H4 na izvozu Vipava, nadaljujejo pot po vzporedni cesti vse do priključka Razdrto ter se znova vključijo na avtocesto za smer vožnje proti Ljubljani ali Kopru. Za tovorna vozila je predviden obvoz preko Fernetičev.

Delna zapora Karavank