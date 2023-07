Začenjajo se vpisi na fakultete v prvem prijavnem roku

Za kandidate, ki se v študijskem letu 2023/2024 lahko vpišejo v prvi letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študijskega programa v prvem prijavnem roku, se na visokošolskih zavodih začenjajo vpisi. Potekali bodo do 17. avgusta, so sporočili iz ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

V prvem prijavnem roku so kandidati oddali 14.524 prijavnih vlog. Omejitev vpisa za slovenske in EU državljane pa je letos imelo 104 študijskih programov oziroma smeri in načinov študija. Lani je imelo omejitve 89 študijskih programov oziroma smeri. icon-expand Trenutna veterinarska fakulteta FOTO: Bobo Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 18. avgusta 2023 objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb in na spletnih straneh visokošolskih zavodov. Drugi prijavni rok pa bo potekal od 21. do 25. avgusta 2023. Prošnjo za uvrstitev na prvo prednostno listo pridobivanja subvencije za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2023/2024 lahko bodoči študenti in študentke oddajo do 16. avgusta 2023, po 16. avgustu 2023 pa za uvrstitev na nadaljnje prednostne liste.