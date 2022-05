Začenjajo se zaslišanja kandidatov za ministre

Ob 9. uri se bo začela seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo zaslišali kandidata za gospodarskega ministra Matjaža Hana. Han je bil dolgoletni vodja poslanske skupine SD. Prav tako ob 9. uri se bo začela seja komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na kateri bodo zaslišali kandidata za ministra brez resorja Mateja Arčona. Arčon je bil do izvolitve za poslanca Gibanja Svoboda župan Nove Gorice.

DZ bo zaslišanja nadaljeval ob 13. uri, ko bo na skupni seji odbora DZ za zadeve Evropske unije in odbora DZ za gospodarstvo zaslišan kandidat za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo Aleksander Jevšek. Jevšek je bil sicer župan Murske Sobote, je kandidat iz kvote SD. Ob 17. uri se bo sestal odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki bo zaslišal kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in šport Igorja Papiča. Papič je nekdanji rektor Univerze v Ljubljani, je kandidat iz kvote Gibanja Svoboda. Po predvideni spremembi zakona o vladi pa naj bi Papič prevzel resor za visoko šolstvo.