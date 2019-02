Pred šolarji iz vzhodne Slovenije teden dni zimskega veselja

Za 81.100 osnovnošolcev in 33.950 dijakov vzhodne Slovenije se začenjajo težko pričakovane počitnice. Pred njimi je teden dni zimskega veselja, v katerem jih čaka vrsta dejavnosti in programov. Ob ugodnih vremenskih razmerah si bodo lahko dali duška tudi v športnih aktivnostih in zabavi na snegu, kot se za zimske počitnice spodobi.

V mariborski zvezi prijateljev mladine so otrokom in mladim v domu ustvarjalnosti pripravili sedem različnih ustvarjalnih delavnic, več športnih aktivnosti in zimski izlet v Čokoladnico Zotter v okolici Gradca. Pred osnovnošolci vzhodnega dela Slovenije je teden dni zimskega veselja. FOTO: POP TV Na Domu Miloša Zidanška na Pohorju se bo 21 otrok udeležilo petdnevnega zimskega tabora, ki so ga omogočili donatorji. Druga skupina 27 otrok bo na tematskih taborih za nadarjene Omogočimo sanje! poglabljala znanja na temi "kreativno pisanje" ter "tehnika in robotika". V Celju športna zveza tudi letos med zimskimi šolskimi počitnicami otrokom, učencem, dijakom in študentom omogoča udejstvovanje v različnih športnih aktivnostih. Velenjska medobčinska zveza prijateljev mladine vabi med drugim na kuharsko delavnico, kjer se bodo otroci naučili pripraviti slastne, zdrave "cmoke" po receptu naših babic. Tudi metliško društvo prijateljev mladine je za počitniške dni pripravilo različne ustvarjalne delavnice, tudi smučarske počitnice v Kranjski Gori ter obisk Atlantisa v ljubljanskem BTC. Čez teden dni, ko se bodo morali vrniti v šolske klopi, se bodo počitnice začele za njihove vrstnike iz zahodnega dela države.