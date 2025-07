Začetek 'aktivne turistične sezone' in koncert v Zagrebu, na cestah pa gneča

Prihaja "rdeči konec tedna". Na slovenskih cestah je namreč pričakovati izjemno visoko gostoto prometa, saj se v večini evropskih dežel začenjajo počitnice. Ob tem bo v Zagrebu potekal tudi koncert kontroverznega pevca Thompsona, ki ga bo obiskala večja množica ljudi, več prireditev pa bo ceste obremenilo tudi po Sloveniji. Prometnoinformacijski center zato opozarja, da je med 4. in 7. julijem na cestah pričakovati več prometa in zastojev.

Zastoji na ljubljanski obvoznici FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Voznike opozarjamo na dela in prireditve ter omejitve tovornega promet. Priporočamo načrtovanje alternativnih poti," pred prihajajočim koncem tedna opozarjajo v Prometnoinformacijskem centru. Napovedujejo namreč visoko gostoto prometa skozi Slovenijo, kar bo posledica začetka počitnic v večini evropskih dežel oziroma aktivne turistične sezone. Močno obremenjen promet bo predvidoma tekel predvsem iz Avstrije proti Sloveniji, in sicer tako po štajerski avtocesti iz smeri Gradca kot po gorenjski avtocesti iz smeri Beljaka. Gneča bo tudi na ljubljanskem obroču, kjer se promet iz obeh smeri združi in nadaljuje proti Primorski. Zastoje ob tem pričakujejo tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Postojni ter naprej proti Istri in Kvarnerju, povečana pa bo tudi obremenitev mejnih prehodov Jelšane, Dragonja in Starod.

Kdaj na pot? FOTO: Dars icon-expand

V Zagrebu pričakujejo okoli 500.000 obiskovalcev, prireditve tudi po Sloveniji

Dodatno obremenitev cest bo povzročil tudi sobotni koncert hrvaškega kontroverznega pevca Marka Perkovića Thompsona. V Zagrebu pričakujejo okoli 500.000 obiskovalcev, zaradi pričakovanega povečanega prometa na območju hrvaške prestolnice pa so tamkajšnje oblasti tranzitnim voznikom že priporočile uporabo alternativnih poti skozi Slovenijo. "Zaradi zapor nekaterih cest in mostov v bližini prizorišča ter spremenjenega prometnega režima na območju Zagreba na nekaterih lokacija priporočamo voznikom, da načrtujejo potovanje vnaprej ter se pravočasno odpravijo na pot. Računati je potrebno tudi zasedenost parkirišč in parkirnih mest," opozarjajo na Prometno-informacijskem centru.

Ob tem bo v Laškem zaradi prireditve od 5. do 13. julija zaprta cesta Laško–Breze–Šentjur na Trubarjevem nabrežju, med 4. in 5. julijem pa so zaradi kolesarske dirke na območju Novo mesto, Kostanjevica na Krki, Šentjernej in Dolenje Karteljevo načrtovane zapore. Glavna cesta Novo mesto (Revoz)–Metlika pa bo zaradi gorske hitrostne dirke med Gornjo Težko Vodo in Vinjo Vas 5. julija zaprta od 8. do 20. ure, 6. julija pa od 7. do 21. ure.

Številna dela na cestah

Ceste pa so že sicer dodatno obremenjene zaradi številnih del. Na avtocesti A1 bo promet na relaciji Maribor–Ljubljana med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice do konca septembra v obe smeri potekal po enem voznem pasu. Zaprt je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Med Ljubljano in Koprom, natančneje med priključkom Kozina in predorom Kastelec, medtem promet poteka po dveh zoženih pasovih; zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani.

Na relaciji Obrežje–Ljubljana (avtocesta A2) medtem promet med priključkoma Trebnje zahod in Bič poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer, med počivališčem Starine in priključkom Novo mesto vzhod pa promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer. Na Prometnoinformacijskem centru voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo čim bolj zgodaj in sproti spremljajo prometne razmere, prav tako pa naj sledijo trenutni prometni situaciji po Sloveniji, svojo pot prilagodijo in se, če je mogoče, izognejo določenim odsekom.