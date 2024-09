Začetek cepljenja proti RSV za nosečnice in starejše

Prav dojenčki in starejši so namreč zaradi okužbe najbolj ogroženi. Za nosečnice je priporočljiv čas za cepljenje med 24. in 36. tednom nosečnosti, za čim bolj optimalno zaščito njihovega novorojenčka pa se je najbolje cepiti čim prej, je v današnji izjavi za javnost pojasnila vodja cepilnega centra na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Nina Grasselli Kmet.

Kot je povedala, se bodo stroški cepljenja nosečnic krili iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zanje bo torej brezplačno, medtem ko se osebe, starejše od 60 let, zaenkrat lahko cepijo samoplačniško glede na slovenska priporočila. "Zavrnili ne bomo nikogar. Ker so odmerki cepiva nekoliko omejeni, pa je zaželeno, da se vsi zainteresirani naročijo na elektronski naslov cepljenje.info@kclj.si," je dejala Grasselli Kmet.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so sicer v današnjih objavi na spletni strani pojasnili, da smo v Sloveniji prve odmerke cepiva, ki je dobilo dovoljenje v lanskem letu, prejeli v septembru. Do konca leta pričakujejo, da bomo dobili še med 1000 in 2000 odmerkov cepiva, v prihodnjem letu pa še dodatnih 2000 odmerkov. Zaradi velikega povpraševanja po cepivu pa proizvajalec ne more zagotoviti naročenih količin cepiva za vse naročnike, so zapisali.

Respiratorni sincicijski virus je po besedah Grasselli Kmet le eden od respiratornih virusov, a je ravno ta virus odgovoren za največ hospitalizacij majhnih otrok. V Sloveniji je lani samo v osrednjeslovenski regiji bolnišnično zdravljenje zaradi okužbe potrebovalo med 200 in 250 dojenčkov. Ocene pa so, da v svetu za posledicami okužbe letno še vedno umre okoli 100.000 otrok. Najbolj ogroženi so nedonošenčki, bolj majhni otroci in tisti, ki imajo recimo pridružene srčnožilne bolezni.

Po besedah Mihe Lučovnika s kliničnega oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana lahko nosečnice s cepljenjem zelo učinkovito zaščitijo otroka v najbolj občutljivem obdobju, saj cepivo preprečuje najtežje oblike okužbe pri novorojenčkih.

"Ko se nosečnica cepi, njeno telo naredi protitelesa, ki so zaščitna proti tej okužbi. Ta gredo čez posteljico in ko se otrok rodi, ima dovolj protiteles, da ne zboli. Poleg tega gredo protitelesa tudi v materino mleko in tisti otroci, ki so dojeni, imajo še dodatno zaščito," je pojasnil Lučovnik.

Dodal je, da je cepivo varno in je veliko dokazov, da nima neželenih učinkov pri novorojenčkih. Gre za mrtvo cepivo, ki ne vsebuje živega virusa, ampak samo beljakovine, na katere so odzove imunski sistem nosečnice s protitelesi.