Začetek decembra nam prinaša zelo pestro vremensko dogajanje

Čeprav smo novembra vajeni obilnih padavin, pa je bilo letos drugače, saj je zadnje tedne zaznamoval precej ustaljen vremenski vzorec. Cikloni z oblaki in padavinami so se večji del meseca pomikali nad severno Evropo. Edini večji padavinski dogodek smo pri nas v tem mesecu imeli v ponedeljek, 16. novembra, sicer pa smo se nahajali pod vplivom območja visokega zračnega tlaka, katerega središče je bilo pogosto v bližini naših krajev. Tako bo ostalo še danes in jutri, nato pa se bo vreme povsem spremenilo.

Prve padavine se bodo na jugu najverjetneje pojavile v sredo dopoldne in se popoldne razširile nad večji del države, le na severovzhodu bo ostalo večinoma suho. Ker bodo temperature pod ničlo, bo sneg suh. Na Notranjskem, Gorenjskem in Kočevskem ga lahko zapade okoli deset, drugod do pet centimetrov. Sprva bo verjetno dovolj hladno, da bo snežilo tudi po nižjih delih Primorske, le ob morju bo večinoma deževalo. Zapihal bo vzhodni veter, na Primorskem se bo krepila burja. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko, pa tudi marsikje drugje bodo v višjih legah nastajali snežni zameti.

V četrtek bo na vreme pri nas vplivala topla fronta, ki nas bo dosegla iznad Sredozemlja. Padavine se bodo od juga okrepile. Zjutraj in dopoldne bo tudi po nižinah večinoma še snežilo, ob dotoku toplejšega zraka v višine pa bo sneg predvsem na vzhodu in jugu države zelo verjetno prehajal v dež. Ker se bo nižje zadrževala plast zraka z negativnimi temperaturami, bo velika nevarnost poledice in žleda. Na severu se bo medtem nadaljevalo povsem zimsko vreme s sneženjem. Od jutra do večera lahko zapade še od 10 pa do več kot 20 centimetrov snega.