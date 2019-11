Začetek decembra bo zimski s sneženjem tudi do nižin

Meteorološka jesen se počasi poslavlja, v nedeljo se začenja zima. Kot kaže, bomo že v prvih dneh decembra deležni občutne ohladitve in meje sneženja, ki se bo marsikje lahko spustila tudi do nižin. Ali bo snežilo po vsej državi ali le na nekaterih območjih in koliko snega bo zapadlo, sicer ostaja še precejšnja neznanka, saj o natančnem poteku vremena odločajo težko določljive malenkosti.

Lani je sneg v večjem delu Slovenije zapadel 20. novembra. FOTO: Rok Nosan

November zaznamuje ustaljen vremenski vzorec. Nad zahodno polovico Evrope se obnavlja območje nizkega zračnega tlaka, na vzhodu pa se zadržuje obsežen anticiklon. Vrtinca, vrteča se vsak v drugo smer, nad srednjo Evropo prek Sredozemlja dovajata razmeroma topel zrak, ki se na poti prek morja obogati z vlago. To nam prinaša veliko oblakov in pogoste padavine. Zahodno Evropo je že prešla nova fronta, ki se zdaj prek Alp pomika proti vzhodu. Pred fronto se pri nas krepi jugozahodni veter, zato lahko danes v vzhodni Sloveniji pričakujemo tudi nekaj sonca. Največ ga bo na Štajerskem in v Prekmurju, kjer bo tudi veter najizrazitejši. Najmočnejši sunki po nižinah bodo dosegali okoli 50 kilometrov na uro, še nekoliko bolj vetrovno bo v višjih legah. Medtem bo na zahodu oblačno. Sprva bodo manjše padavine nastajale predvsem ob gorskih pregradah, sredi dneva in popoldne pa se bodo krepile in širile tudi drugam, le na severovzhodu bo do večera ostalo večinoma suho. Ob morju, kjer bo pihal jugo, se bo ogrelo do 16 stopinj Celzija. Na vzhodu bo od 11 do 14 stopinj Celzija, kakšna manj bo v osrednji Sloveniji, v alpskih dolinah pa bo 7 stopinj Celzija.

Kmalu občutna sprememba vremena V prihodnjih dneh se nam obeta večja sprememba v postavitvi vremenskih sistemov nad severno poloblo. Ciklon se bo iznad zahodne Evrope pomikal nad Skandinavijo, istočasno pa se bo nad Atlantikom krepil anticiklon. Med obema vremenskima sistemoma bodo zapihali severni vetrovi, ki bodo nad Evropo dovajali občutno hladnejšo polarno zračno maso. Iznad Atlantika se bo ob tem nad severno Sredozemlje in območje Alp pomaknil še en ciklon, ki nam bo prinesel obilnejše padavine.

Temperature bodo po dolgem obdobju napovprečno toplega vremena spet padle pod dolgoletno povprečje. FOTO: Tropicaltidbits

Četrtek bo pri nas minil še brez večje spremembe vremena. Prevlado na nebu bodo imeli oblaki, krajša sončna obdobja bodo možna predvsem v vzhodni Sloveniji in ob morju. Občasno bo deževalo, pogosteje in močneje v hribih zahodne Slovenije. Ob jugozahodniku se bodo temperature še povzpele nad 10 stopinj Celzija. Po nižinah bo podobno toplo tudi v petek, medtem ko nas bo v višinah že dosegel nekoliko hladnejši zrak. Ozračje bo zato nestabilno z izmenjevanjem sonca in oblakov ter plohami, lahko tudi s kakšno nevihto. V soboto se bo hladilo tudi po nižinah, a bo ostalo večinoma suho in deloma sončno. Najvišje dnevne temperature se bodo le še na Primorskem povzpele nad 10 stopinj Celzija, drugod pričakujemo od 5 do 9 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV

Nato pa spet prihajajo oblačni in mokri dnevi. V nedeljo popoldne, ko se bodo začele pojavljati padavine, bo lahko snežilo ponekod na Gorenjskem in Koroškem, nato se bo meja sneženja prehodno dvignila ter se v ponedeljek popoldne in zvečer spet spustila, tako da bo dež ob močnejših padavinah tudi marsikje drugje prehajal v sneg. Kljub temu je o natančnem poteku vremena in predvideni količini snega danes še težko govoriti, saj se posamezni izračuni meteoroloških modelov med seboj še precej razlikujejo. Za bolj zanesljivo prognozo bo zato treba še nekaj dni počakati.

V prihodnjem tednu boste vsaj ponekod morali poprijeti za lopate. FOTO: Damjan Žibert