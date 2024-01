Začetek del na Dunajski: cesta bo štiri dni popolnoma zaprta

Popolna zapora bo trajala do 7. januarja, v tem času pa bo obvoz urejen prek Celovške, Drenikove, Samove in Tivolske ceste ter v obratni smeri. Pešci bodo preusmerjeni prek železniškega podhoda.

V drugi fazi bosta urejena dva vozna pasova v smeri sever in dva v smeri jug. Ostala bo polna zapora obeh pločnikov, s tem da bodo na zahodni strani vzpostavili koridor za pešce in kolesarje. Ta faza bo predvidoma trajala do 21. februarja.

V naslednji fazi, predvidoma do konca marca, bodo odprli še dva dodatna pasova, tako da bosta ostala popolnoma zaprta pločnika, trije vozni pasovi po Dunajski cesti pa bodo prevozni. Od aprila do 26. junija bodo ostale še delne zapore pločnikov.

Po tem datumu se bodo vse zapore ponovile zaradi izvedbe del na severni strani nadvoza.

O tem, kaj nas čaka, sta v oddaji 24UR ZVEČER spregovorila direktor Slovenskih železnic Dušan Mes in prometni strokovnjak Gregor Pretnar. V četrtek in petek bo 25.000 vozil moralo najti druge poti ali jih ne uporabiti. Najti bo treba daljše obvoze, da se bo lahko prišlo iz severa na jug Ljubljane, pojasnjuje Pretnar. Vsem, ki lahko namesto avtomobila za pot uporabijo vlak, to toplo svetujejo.

V prometu je železnicam uspelo obržati vse vlake, je poudaril Mes, a bodo imeli nekateri začetno in končno postajo zdaj na Pivovarniški, opozarja. Število vlakov bo ostalo nespremenjeno, vlak je v tem trenutku zagotovo najboljša rešitev, poudarja Mes. Najtežje bo te štiri dni, potem se bo situacija malo umirila, miri voznike. A v nadaljevanju sledijo tudi druge ceste okoli centra, opozarja.